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Rộn ràng Lễ hội đường phố Măng Đen

SGGPO

Sáng 30-8, tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra Lễ hội đường phố, với sự tham gia của gần 200 nghệ nhân đồng bào Xơ Đăng đến từ các làng Kon Pring, Kon Vơng Kia, Kon Chênh, Kon Tu Ma.

Video: Rộn ràng Lễ hội đường phố Măng Đen.
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HỮU PHÚC

Từ khóa

Măng Đen Quảng Ngãi Xơ Đăng làng Kon Pring làng Kon Vơn đồng bào Xơ Đăng

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