Rộn ràng Lễ hội đường phố Măng Đen

Sáng 30-8, tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra Lễ hội đường phố, với sự tham gia của gần 200 nghệ nhân đồng bào Xơ Đăng đến từ các làng Kon Pring, Kon Vơng Kia, Kon Chênh, Kon Tu Ma.