Rộn ràng Lễ hội đường phố Măng Đen

Sáng 30-8, tại xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra Lễ hội đường phố, với sự tham gia của gần 200 nghệ nhân đồng bào Xơ Đăng đến từ các làng Kon Pring, Kon Vơng Kia, Kon Chênh, Kon Tu Ma.

Clip Lễ hội đường phố Măng Đen. Thực hiện: HỮU PHÚC - HỒNG PHƯƠNG

Lễ hội diễn ra trên tuyến đường có rừng thông tuyệt đẹp dọc quốc lộ 24, dài khoảng 3km.

Các nghệ nhân trình diễn đi cà kheo. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Gần 200 nghệ nhân trong trang phục truyền thống trình diễn cồng chiêng, múa xoang và các loại nhạc cụ dân tộc, tạo nên không khí rộn ràng tại lễ hội.

Những màn hóa trang độc đáo càng làm cho lễ hội thêm sắc màu, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi.

Các nghệ nhân múa xoan. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Giữa dòng người trên phố, nhiều du khách hào hứng hòa mình vào không khí lễ hội, cùng các nghệ nhân nhún nhảy theo nhịp chiêng.

Sự thích thú hiện rõ trên gương mặt của du khách khi được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Măng Đen.

Điệu múa xoan lôi cuốn người xem. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cho biết, thông qua lễ hội, địa phương mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở Măng Đen đến du khách trong dịp lễ.

Qua đó, các giá trị truyền thống được lan tỏa, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa du khách với người dân Măng Đen.

Người dân thích thú trải nghiệm lễ hội đường phố. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Những chiếc áo thổ cẩm được mang biểu diễn tại lễ hội. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Du khách thích thú chụp ảnh bên các em nhỏ tham gia trình diễn ở lễ hội. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Du khách xem biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Tại lễ hội, du khách được trải nghiệm, giao lưu với các nghệ nhân. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Các nghệ nhân với màn hóa trang đặc sắc. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG



Đội biểu diễn cồng chiêng chào mừng du khách. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

HỮU PHÚC