Rộn ràng Lễ hội đường phố Măng Đen

Lễ hội diễn ra trên tuyến đường có rừng thông tuyệt đẹp dọc quốc lộ 24, dài khoảng 3km.
Gần 200 nghệ nhân trong trang phục truyền thống trình diễn cồng chiêng, múa xoang và các loại nhạc cụ dân tộc, tạo nên không khí rộn ràng tại lễ hội.
Những màn hóa trang độc đáo càng làm cho lễ hội thêm sắc màu, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân theo dõi.
Giữa dòng người trên phố, nhiều du khách hào hứng hòa mình vào không khí lễ hội, cùng các nghệ nhân nhún nhảy theo nhịp chiêng.
Sự thích thú hiện rõ trên gương mặt của du khách khi được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Măng Đen.
Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cho biết, thông qua lễ hội, địa phương mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở Măng Đen đến du khách trong dịp lễ.
Qua đó, các giá trị truyền thống được lan tỏa, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo sự gắn kết giữa du khách với người dân Măng Đen.