Doanh nghiệp tăng tốc đưa ESG vào chiến lược kinh doanh

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt đưa các tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh, thay vì dừng lại ở những cam kết phát triển bền vững.

Doanh nghiệp bán lẻ tham gia đường đua ESG bằng chuẩn hóa hệ thống, khuyến khích người tiêu dùng hạn chế sử dụng nhựa (ẢNH: HỒNG CHÂU)

Chuyển từ cam kết sang hành động

Phát triển bền vững đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp khi các tiêu chuẩn về môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị ngày càng được chú trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, thay vì chỉ triển khai những hoạt động riêng lẻ như giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng hay hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp đang hướng đến xây dựng chiến lược ESG với mục tiêu, trách nhiệm thực hiện và các chỉ số đo lường cụ thể.

Tuy nhiên, theo ông Phùng Ngọc Bảo Anh, Cố vấn cấp cao Phát triển bền vững SGS Việt Nam, yêu cầu đặt ra hiện nay với doanh nghiệp không chỉ là thực hiện báo cáo phát thải, mà còn phải xác định chính xác mức phát thải của từng sản phẩm và bảo đảm dữ liệu đủ độ tin cậy để được công nhận.

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn hóa, số hóa dữ liệu từ nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước đến lượng phát thải của từng sản phẩm. Khi được tích hợp vào hoạt động quản trị, dữ liệu này không chỉ phục vụ báo cáo mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác, tham gia chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế, xu hướng đưa ESG vào chiến lược kinh doanh cũng được ghi nhận qua các nghiên cứu về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo khảo sát tiến trình thực hành ESG của PwC Việt Nam, 89% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã hoặc có kế hoạch cam kết ESG trong vòng 2-4 năm tới, tăng so với mức 80% của năm 2022. Đáng chú ý, 61% doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược ESG chính thức.

Hướng tới giá trị bền vững

Trong xu hướng này, Tập đoàn TH là một trong những doanh nghiệp sản xuất đã đầu tư chuyển đổi công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo và cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Theo PGS-TS Sử Thanh Long, Giám đốc Dự án sữa quốc tế, Tập đoàn TH, doanh nghiệp đã bắt đầu đo đếm lượng phát thải carbon trong nhà máy và chuỗi sản xuất từ năm 2018. Để giảm phát thải, TH chuyển đổi nhiên liệu sang sinh khối (biomass), tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo hơi phục vụ sản xuất, sử dụng điện mặt trời, thay thế hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED và lựa chọn thiết bị có mức phát thải thấp.

Không chỉ đầu tư vào công nghệ, doanh nghiệp còn điều chỉnh thiết kế bao bì nhằm tiết kiệm nguyên vật liệu. Những thay đổi được thực hiện từ việc giảm độ dày chai nhựa, bỏ màng co ở nắp chai đến giảm lượng keo dán, nhãn mác và vật liệu làm ống hút, thìa ăn sữa chua. Đến nay, 2 công ty thành viên và 11 sản phẩm của TH đã được công nhận trung hòa carbon.

Ở lĩnh vực bán lẻ, theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang chuyển đổi theo hướng xanh hóa hoạt động kinh doanh, ưu tiên phân phối sản phẩm thân thiện môi trường, từng bước giảm những sản phẩm gây tác động tiêu cực đến môi trường và tăng cường cung cấp thông tin về nguồn gốc hàng hóa.

Trong đó, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa khởi động Dự án thực hành phát triển bền vững ESG, hướng đến tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào chiến lược, hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.

Trước đó, Saigon Co.op đã triển khai nhiều hoạt động như khuyến khích tiêu dùng xanh, giảm sử dụng túi ni lông, chăm lo người lao động, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Điểm mới của dự án lần này là hệ thống hóa những hoạt động đó thành một cơ chế quản trị có mục tiêu, trách nhiệm và khả năng đo lường cụ thể.

Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, nhấn mạnh nguyên tắc triển khai dự án là “Làm thật - Đo lường thật - Cải tiến thật”. Theo đó, hệ thống ESG không dừng lại ở tài liệu hay báo cáo mà phải được chuyển thành các giải pháp phù hợp với mô hình hợp tác xã và mạng lưới bán lẻ đa dạng, có lộ trình thực hiện, phân định rõ trách nhiệm và được đánh giá bằng chỉ số cụ thể.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, cho rằng, phát triển bền vững không chỉ là xu hướng mà trở thành yêu cầu ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp. Với Saigon Co.op, việc thực hành ESG xuất phát từ trách nhiệm đối với người tiêu dùng, người lao động, đối tác, cộng đồng và môi trường.

THÙY DƯƠNG