Khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Hội thảo nhằm đưa chính sách và nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi số đến trực tiếp doanh nghiệp thông qua mạng lưới các hội doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tiếp cận đúng chính sách, đánh giá thực trạng, lựa chọn lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM. Ảnh: BÙI TUẤN

Theo ban tổ chức, chuyển đổi số cần bắt đầu từ nhu cầu thực tế, khả năng của từng doanh nghiệp, đồng thời gắn với việc tiếp cận những nguồn lực phù hợp. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc hiểu rõ chính sách hỗ trợ, xác định điểm cần ưu tiên và lựa chọn giải pháp phù hợp là những bước quan trọng để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), cho biết, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc ứng dụng công nghệ đã trở thành một trong những năng lực, động lực tăng trưởng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhận thức và hiệu quả triển khai thực tế vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp SME.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC phát biểu tại hội thảo. Ảnh:

Theo ông Trần Hữu Dũng, chuyển đổi số với doanh nghiệp SME không phải là vấn đề xa vời mà bắt đầu từ những bài toán cụ thể như tinh gọn bộ máy, kết nối dữ liệu giữa các phòng ban, nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng và tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực, kinh phí và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Do vậy, hội thảo hướng tới việc đưa chính sách, giải pháp công nghệ đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, qua đó tạo mô hình thí điểm để nhân rộng trong mạng lưới các hội doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng kinh tế số - xã hội số (Sở KH-CN TPHCM), mục tiêu đến năm 2030 là có khoảng 150.000-200.000 lượt SME tiếp cận các chính sách hỗ trợ, 100.000 lượt SME ứng dụng giải pháp số và AI, đồng thời xây dựng mạng lưới hơn 500 chuyên gia tư vấn đạt chuẩn.

Riêng năm 2026, TPHCM tập trung thẩm định, hỗ trợ 200 mô hình SME chuyển đổi số toàn diện; xây dựng bộ công cụ DBI và GIS để đo lường trực tuyến, lập bản đồ số doanh nghiệp theo ngành; phủ sóng 5G tại 100% khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, phục vụ sản xuất thông minh.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, gồm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách, các chương trình hỗ trợ chuyên sâu, phát triển hạ tầng số dùng chung. Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí thuê, sử dụng dịch vụ và thiết bị số, được hỗ trợ phát triển nhân lực, nâng cao nhận thức kỹ năng số.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại khu vực triển lãm. Ảnh: BÙI TUẤN

TPHCM cũng chú trọng đào tạo CEO về chiến lược kinh doanh số, quản trị thay đổi và phổ cập kỹ năng số cho người lao động. Trong chuyển đổi số toàn diện, thành phố sẽ lựa chọn 200 doanh nghiệp xây dựng mô hình mẫu, từng bước phát triển hệ sinh thái ứng dụng số phù hợp với từng ngành, lĩnh vực.

Dịp này, Sở KH-CN TPHCM giới thiệu “Cổng hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp”, nền tảng giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính sách, đánh giá nhu cầu chuyển đổi số và kết nối với các nguồn lực, giải pháp phù hợp.

BÙI TUẤN