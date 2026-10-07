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Khởi tố 21 bị can, thu giữ gần 123.000 sản phẩm thuốc, thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ

SGGP

Công an TP Hà Nội khởi tố 21 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ 122.972 sản phẩm thuốc, thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ, được định giá hơn 74 tỷ đồng.

Ngày 7-10, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, làm rõ đường dây tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Đường dây do Trần Minh Đức (sinh năm 1989, trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cầm đầu. Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt, đặt mua filler, botox và các sản phẩm liên quan để bán kiếm lời.

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Các bị can trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TPHCM, thu giữ 122.972 sản phẩm, gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Cơ quan điều tra xác định Đức mua hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, Đức mua vỏ chai, nhãn mác, bao bì và các lọ nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo nhân viên san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển đến nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TPHCM để lưu giữ, phân phối.

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Tang vật của vụ án. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định những người liên quan không có chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Hàng hóa được lưu tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản. Nhóm này cũng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Ngày 4-9, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội ban hành kết luận định giá, xác định tổng trị giá hàng hóa thu giữ hơn 74 tỷ đồng.

Trong các ngày 7-9 và 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Minh Đức và 20 bị can khác cùng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

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Từ khóa

thuốc mỹ phẩm buôn bán hàng cấm thiết bị y tế

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