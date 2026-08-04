Kiến nghị bồi thường cho người mua phải thuốc giả, thực phẩm giả

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) kiến nghị bổ sung trường hợp người dân sử dụng những mặt hàng đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng (như thuốc hoặc thực phẩm) là hàng giả, không bảo đảm chất lượng nhưng lại được cơ quan nhà nước cấp phép, nằm trong đối tượng được bồi thường.

Chiều 4-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận tại tổ về các dự án luật: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (gọi tắt là Nghị quyết về cơ chế).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên thảo luận ở tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, chiều 4-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Qua nghiên cứu dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ĐB Phạm Khánh Phong Lan kiến nghị bổ sung trường hợp người dân sử dụng những mặt hàng đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng (như thuốc hoặc thực phẩm) là hàng giả, không bảo đảm chất lượng nhưng lại được cơ quan nhà nước cấp phép, nằm trong đối tượng được bồi thường.

ĐB phân tích, cần phân biệt 2 trường hợp: người dân khi mua thuốc đã biết là hàng giả, hàng lậu hoặc mua ở những nơi không đúng quy định thì phải tự chịu trách nhiệm; đối với những danh mục thuốc đã có số đăng ký, đã qua thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước nhưng lại không bảo đảm chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đề nghị phải nghiên cứu cơ chế để bồi thường.

Theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan, thời gian qua đã phát hiện những vụ sản xuất, mua bán thuốc giả dù đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép. Do đó, ĐB đề nghị trong dự thảo luật phải xem xét và bổ sung vấn đề này.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan tham gia thảo luận tại tổ, chiều 4-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Về Nghị quyết cơ chế, ĐB Phạm Khánh Phong Lan nêu thực tế, thời gian qua rộ lên các vụ xử lý vi phạm. Sau các vụ việc, nhiều người tỏ ra e dè. Vì vậy, việc có nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật là đi sát với hơi thở cuộc sống. Trong đó, cần phân biệt rõ lỗi chủ quan và lỗi khách quan.

Trong vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo ĐB Phạm Khánh Phong Lan, hiện có không ít đề tài nghiên cứu xong không đi đến đâu, sau đó bị xử lý trách nhiệm vì gây thất thoát ngân sách. Trong khi ở nhiều nước, phần lớn hoạt động nghiên cứu là sự phối hợp trực tiếp với doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tư làm đề tài sẽ được miễn giảm thuế và họ có cách giám sát để nghiên cứu không bị cất vào ngăn kéo.

“Chúng ta phải có cơ chế rõ ràng, khuyến khích các công ty, thành phần kinh tế tư nhân chủ động đầu tư vào nghiên cứu”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan đề xuất.

ĐỖ TRUNG