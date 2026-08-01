Hủy kết quả thi tốt nghiệp của 5 thí sinh tại Trường THPT Lê Trực, Quảng Trị

Liên quan sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng xác định có 6 thí sinh vi phạm Quy chế thi; đồng thời đề nghị hủy kết quả thi của 5 trong số 6 thí sinh.

Chiều 1-8, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại điểm thi trường THPT Lê Trực.

Trước mắt, Sở GD-ĐT, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị đã họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm quy định đối với 5 thí sinh. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT về hình thức xử lý đối với 1 thí sinh vi phạm còn lại.

6 thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Lê Trực vi phạm quy chế thi

Cũng theo bà Lê Thị Hương, liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Lê Trực, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; khởi tố bị can Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán của trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng điểm thi trường THPT Lê Trực và Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn của trường THPT Lê Trực, thư ký điểm thi trường THPT Lê Trực về tội danh nói trên.

Đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số tin nhắn được cho là của một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Lê Trực, phản ánh một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi tốt nghiệp này đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài; các thí sinh cũng được trao đổi bài trong khi thi.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 6 thí sinh vi phạm, có 1 thí sinh khi đối chiếu Quy chế thi chưa đủ căn cứ để áp dụng hình thức hủy kết quả bài thi, môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Do đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ GD-ĐT về hình thức xử lý cho phù hợp. Cơ quan chức năng cũng xác định trong số các thí sinh vi phạm có 1 thí sinh là con trai Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực.

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VĂN THẮNG