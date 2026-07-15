Vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Đã chứng minh được 26 người vi phạm pháp luật

Cuối buổi chiều 15-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Trong các nội dung buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang chiều 15-7. Ảnh: Thanh Hoa

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, những ngày qua trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt, triệt để. Tính đến ngày 15-7, lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh không để vụ việc tương tự xảy ra ở các nơi khác.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tại buổi cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, lực lượng công an đã có báo cáo cụ thể về vụ việc. Hiện tại, vụ án đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng các quy định của pháp luật.

Chiều 15-7, trong chuyến công tác tại Tuyên Quang, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

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LÂM NGUYÊN - THANH HOA