Vụ án vi phạm kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang: 1 giáo viên Ngữ văn ra đầu thú

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đã có 1 nữ giáo viên Ngữ văn ra đầu thú.

Chiều 17-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, hiện là giáo viên môn Ngữ văn -Trường THPT chuyên Tuyên Quang; thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm đối với Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can, trong đó có hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

ĐỖ TRUNG