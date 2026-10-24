Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11-2026 dự kiến được chi trả qua tài khoản cá nhân trong hai ngày 2 và 3-11, tại 34 tỉnh, thành phố.

Nhân viên bưu điện chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: Vietnam Post

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11-2026 được chia thành hai đợt, tương ứng với ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng, tức ngày 2 và 3-11.

Do ngày 1-11 trùng vào Chủ nhật, 21 tỉnh, thành phố dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày 2-11, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

13 tỉnh, thành phố còn lại dự kiến chi trả vào ngày 3-11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Nhân viên bưu điện chi trả lương hưu cho người hưởng. Ảnh: Vietnam Post

Lịch chi trả có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế tại địa phương. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nên liên hệ cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký nhận tiền để xác nhận thời gian chi trả cụ thể.

Theo kế hoạch triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 11 và 12-2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng đối soát thông tin và tổ chức chi trả.

Theo phương thức này, người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng. Trường hợp chưa đủ điều kiện sử dụng phương thức này, người hưởng vẫn được nhận tiền theo hình thức phù hợp, bảo đảm không gián đoạn quyền lợi.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội được tích hợp trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân liên kết phương tiện thanh toán để nhận các khoản tiền thuộc chính sách an sinh. Từ ngày 28-9-2026, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này theo quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Theo BHXH Việt Nam, tại kỳ chi trả tháng 10-2026, hệ thống đã chi trả chế độ hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt.

NGỌC DUNG