Trong 11 tháng của năm 2026, cả nước có gần 840.200 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giảm hơn 138.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Người dân làm thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội. Ảnh: BHXH Hà Nội

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, ước đến hết tháng 11, cả nước có 22,97 triệu người tham gia BHXH, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, BHXH bắt buộc có 20,31 triệu người, BHXH tự nguyện có 2,66 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 18,25 triệu người, tăng 9,9%; bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 99 triệu người, tăng 2,92%.

Trong khoảng thời gian này, có 7,45 triệu lượt người được giải quyết chế độ ốm đau, 1,35 triệu lượt người hưởng chế độ thai sản và gần 268.800 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Hơn 744.400 người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, 18.184 người được hỗ trợ học nghề. Các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 187 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT.

Đáng chú ý, số người hưởng BHXH một lần ước đến hết tháng 11 là gần 840.200 người, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm này cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương. Trong 10 tháng đầu năm, TPHCM có 106.000 người hưởng BHXH một lần, giảm 22.613 người, tương ứng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Tại Hải Phòng và Tuyên Quang, số người hưởng BHXH một lần trong 9 tháng đầu năm đều giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân được tư vấn về việc tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: BHXH Hà Nội

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BHXH, những thay đổi tại Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2025) góp phần khuyến khích người lao động duy trì thời gian tham gia, thay vì nhận BHXH một lần. Luật giảm thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định này tạo thêm cơ hội cho người có quá trình đóng ngắn hoặc bị gián đoạn tiếp tục tham gia để tích lũy thời gian hưởng lương hưu.

Luật cũng bổ sung chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Mức trợ cấp là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra nếu đủ điều kiện. Ngoài ra, người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội có thể được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định (nếu đáp ứng các tiêu chí)

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động bảo lưu thời gian đóng, tiếp tục tham gia BHXH để có cơ hội hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT khi về già.

NGỌC DUNG