Hàng ngàn sinh viên được trang bị kiến thức pháp luật lao động

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM phối hợp cùng các trường đại học trên địa bàn TPHCM, tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật dành cho sinh viên năm cuối.

Luật gia Nguyễn Phan Bảo Khuyên, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM chia sẻ kiến thức pháp luật lao động cho các sinh viên

Hoạt động nhằm giúp sinh viên tiếp cận những quy định pháp luật cơ bản liên quan đến quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, chuẩn bị kiến thức cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động.

Thực hiện chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp cho sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học

Tại chương trình, các chuyên gia, luật gia về lao động đã chia sẻ những nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, giúp sinh viên tìm hiểu các quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội.

Cùng với phổ biến kiến thức, tại các chương trình còn tổ chức tư vấn trực tiếp, giúp sinh viên hiểu những kiến thức pháp lý cần thiết trước khi đi làm để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình làm việc.

Sinh viên trao đổi trong các buổi tư vấn pháp luật lao động Hơn 1 tháng qua, Trung tâm Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền pháp luật lao động đến hàng ngàn sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Qua đó giúp sinh viên hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật trước khi ra trường.

HỒNG HẢI