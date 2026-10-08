Người nhận bảo hiểm xã hội một lần giảm mạnh

Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 17% trong 9 tháng đầu năm, trong khi số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tiếp tục tăng.

Ngày 8-10, tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý 4, ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, cho biết, số người hưởng BHXH một lần trong 9 tháng đầu năm giảm 17% so với cùng kỳ năm 2025.

Đến hết tháng 9, cả nước có 22,6 triệu người tham gia BHXH, trong đó hơn 20 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025. Số người tham gia BHYT đạt 98,6 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025.

Lũy kế đến hết tháng 9, số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, trong công tác giải quyết các chế độ chính sách an sinh, BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát tiến độ xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH, hướng đến mở rộng quyền lợi của người lao động và bảo đảm an sinh xã hội.

Cơ quan này cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát các nội dung chi trả, giải quyết chế độ nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Trong đó có việc thực hiện chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo Luật Dân số; rà soát số liệu hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng; rà soát tình trạng hưởng trùng các chế độ BHXH hàng tháng; giải quyết chế độ hưu trí đối với người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC YẾN

Với BHYT, trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí đề nghị Quỹ BHYT thanh toán hơn 133.300 tỷ đồng.

Cơ quan BHXH cho biết, bên cạnh bảo đảm quyền lợi người bệnh, công tác quản lý chi phí, nhận diện nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tiếp tục được tăng cường.

Tại hội nghị, đại diện BHXH một số địa phương cho biết việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn khó do thu nhập người dân biến động. Sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp chưa ổn định cũng khiến tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh.

Các địa phương chia sẻ giải pháp phát triển người tham gia, vận động doanh nghiệp khắc phục chậm đóng, đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt và đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, ông Lê Hùng Sơn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục mở rộng diện bao phủ, giải quyết kịp thời các chế độ và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị phối hợp tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

NGỌC DUNG - NGỌC YẾN