Đồng bộ số định danh cá nhân, thuận tiện làm thủ tục bảo hiểm xã hội

Hơn 101 triệu người đã được chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân/căn cước công dân. Việc đồng bộ giúp đơn giản hóa thủ tục, người dân cần kiểm tra thông tin để bảo đảm quyền lợi.

Người tham gia có thể sử dụng ứng dụng VssID để tra cứu thông tin BHXH. Ảnh minh họa

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, hơn 101 triệu người đã được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/căn cước công dân (CCCD). Việc thống nhất thông tin định danh giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các chế độ an sinh xã hội.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (BHXH Việt Nam), việc sử dụng thống nhất số định danh cá nhân/CCCD thay mã số BHXH giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT. Người dân không phải ghi nhớ nhiều mã số khác nhau, trong khi dữ liệu được đồng bộ góp phần hạn chế sai lệch thông tin, giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Quá trình chuyển đổi không ảnh hưởng đến thời gian tham gia, đóng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của người dân.

Người dân làm thủ tục tại cơ quan BHXH. Ảnh: BHXH Hà Nội

Việc chuyển đổi được triển khai từ ngày 1-9-2026 trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành. Theo số liệu thống kê mới nhất, BHXH Việt Nam đã chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân/CCCD cho hơn 101 triệu người, đạt hơn 99% số người thuộc diện chuyển đổi. Với những trường hợp còn thiếu thông tin hoặc dữ liệu chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan BHXH tiếp tục rà soát, đối chiếu để cập nhật.

Để bảo đảm quyền lợi, người lao động nên chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VssID hoặc các kênh chính thức của ngành BHXH. Nếu phát hiện sai lệch về họ tên, ngày sinh, số định danh hoặc thiếu thời gian đóng BHXH, người dân nên liên hệ cơ quan BHXH hoặc đơn vị sử dụng lao động để đề nghị kiểm tra, điều chỉnh thông tin.

Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cán bộ BHXH yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã xác thực hoặc nộp phí để cập nhật dữ liệu. Khi cần điều chỉnh thông tin, người tham gia nên sử dụng các kênh giao dịch chính thức để bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi.

NGỌC DUNG