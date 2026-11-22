Sáng 22-11, tại TP Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến tham dự ngày hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Ảnh: QUANG HÙNG

Đây là lần đầu Ngày hội Văn hóa công nhân được tổ chức ở cấp Tổng liên đoàn, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi văn hóa, thể thao và tăng cường kết nối đoàn viên, người lao động.

Ngày hội thu hút khoảng 3.000 đoàn viên, công nhân tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian như nghe quan họ, làm tranh Đông Hồ, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu... Tại ngày hội còn có 40 gian hàng cung cấp hàng thiết yếu, đặc sản và sản phẩm tiêu dùng với mức giá ưu đãi từ 30% đến 50%.

Mỗi đoàn viên, công nhân tham gia được tặng quà trị giá tối đa 350.000 đồng. Liên đoàn Lao động TP Bắc Ninh cũng trao 3.000 voucher mua hàng, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng, qua MiniApp Công đoàn Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham quan không gian trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội Văn hóa công nhân. Ảnh: QUANG HÙNG

Bên cạnh hoạt động văn hóa, mua sắm, ngày hội tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 đoàn viên, người lao động và vận động 1.000 người tham gia hiến máu nhân đạo; đồng thời tuyên truyền về an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần công nhân góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc và quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ, tạo điều kiện để người lao động tham gia và thụ hưởng.

NGỌC DUNG - QUANG HÙNG