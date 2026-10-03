Loa SoundMax A-190 tích hợp LED RGB vô cực

Thương hiệu loa Việt SoundMax vừa giới thiệu mẫu loa 2.0 SoundMax A-190 với điểm nhấn nằm ở hệ thống đèn LED RGB vô cực lần đầu tiên xuất hiện.

Loa SoundMax A-190 với đèn LED ấn tượng

Điểm cải tiến nổi bật nhất ở SoundMax A-190 chính là cụm đèn LED RGB vô cực được bố trí tại mặt trước của đôi loa. Thay vì chỉ sử dụng đèn LED RGB thông thường, thiết kế LED vô cực tạo nên hiệu ứng ánh sáng sâu hun hút không có điểm dừng.

Sự xuất hiện của cụm đèn này mang lại diện mạo như những "cánh cổng ánh sáng" huyền ảo trên mỗi vế loa trái và phải.

Không chỉ gây ấn tượng về thị giác, SoundMax A-190 còn cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt cách thức vận hành của dải ánh sáng. Người dùng có thể lựa chọn hiệu ứng 7 sắc màu xoay vòng chạy sâu vào không gian huyền bí, chuyển sang chế độ chuyển màu nhịp nhàng theo nhịp thở từ tông màu nóng đến lạnh, hoặc chọn tông LED trắng muốt từng lớp phát sáng liên tục.

SoundMax A-190 mang lại cảm giác hiện đại nhờ được trang bị cụm nút chức năng điều khiển bằng cảm ứng chạm hoặc chạm giữ. Sản phẩm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí không dây nhờ tích hợp công nghệ kết nối Bluetooth, cho phép phát nhạc trực tiếp từ điện thoại thông minh.

Đối với nhu cầu kết nối cố định với máy tính để bàn hay laptop, loa sử dụng một ngõ vào duy nhất chuẩn USB-A/USB-C có tích hợp sẵn đầu chuyển đổi. Cổng kết nối này đảm nhận đồng thời nhiệm vụ truyền tín hiệu âm thanh và cấp nguồn cho thiết bị.

Nhờ cơ chế giao tiếp linh hoạt qua cổng USB, người dùng hoàn toàn có thể cắm trực tiếp SoundMax A-190 vào pin sạc dự phòng để sử dụng như một bộ loa Bluetooth di động khi kết nối với smartphone.

Các nút điều khiển loa được thiết kế mang đến sự tiện dụng cho người dùng

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, SoundMax A-190 vẫn đảm bảo hiệu năng phát âm tốt nhờ đôi loa đường kính 2,5 inch với tổng công suất đạt 10W. Mức công suất này đủ sức mang lại chất lượng âm thanh và âm lượng vượt trội, hoàn toàn có thể thay thế các hệ thống loa tích hợp sẵn trên laptop vốn hạn chế về trải nghiệm âm thanh.

Sự kết hợp giữa thiết kế LED RGB vô cực độc đáo, khả năng kết nối đa dạng cùng mức giá dễ tiếp cận giúp SoundMax A-190 trở thành một lựa chọn trang trí và giải trí công nghệ phù hợp cho nhu cầu nghe nhạc hàng ngày. Với mức giá 590.000 đồng, sản phẩm hứa hẹn là lựa chọn trang trí góc làm việc và giải trí đầy sức hút cho người dùng trẻ.

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