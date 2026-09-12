Bộ sưu tập ốp lưng thời trang SKINARMA cho iPhone 18

Cùng thời điểm thế hệ iPhone mới chính thức trình làng, thương hiệu thời trang công nghệ (Fashion-Tech) SKINARMA đến từ Singapore đã ra mắt bộ sưu tập ốp lưng mới dành riêng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại thị trường Việt Nam.

Ốp lưng SKINARMA được thiết kế cho người dùng cá tính

Bộ sưu tập mới của SKINARMA được thiết kế theo tinh thần "Engineered for the Unknown", kết hợp giữa ngôn ngữ thời trang đường phố và khả năng bảo vệ thiết bị. Về độ bền, phần lớn các mẫu ốp lưng trong bộ sưu tập đều đáp ứng thử nghiệm chống rơi ở độ cao 8 feet (khoảng 2,4 m).

Đặc biệt, hai dòng sản phẩm Avion và Atlas được nâng cấp khả năng chịu va đập lên mức 10 feet (khoảng 3 m) nhờ ứng dụng hệ thống đệm khí DRIFT-NODE™ Air Corner Protection tích hợp trực tiếp tại các góc để hấp thụ lực va đập.

Bộ sưu tập mang đến dải lựa chọn phong phú tương ứng với từng phong cách cá nhân: SKINARMA Magma: Định hình theo phong cách techwear tối giản, trang bị phím bấm hợp kim nhôm, bề mặt chống trầy đạt chuẩn 2H, cấu trúc túi khí Air Pockets hấp thụ va đập và viền camera nâng cao. SKINARMA Vigor XE: Mang phong cách tactical-techwear với họa tiết digi-camo, kiểu chữ thiết kế cỡ lớn và viền camera bằng kim loại. Sản phẩm đáp ứng thử nghiệm chống rơi ở độ cao 2,4 m. SKINARMA Sonar: Thiết kế theo ngôn ngữ industrial-tech với bề mặt nhám gờ chống trượt. Điểm nhấn là viền bảo vệ camera bằng hợp kim nhôm CNC có thể tháo rời và thay thế. SKINARMA Phantom: Sử dụng chất liệu da nhân tạo Leatherette chống thấm nước theo phong cách dark fashion, tích hợp chân đế Grip-Stand hỗ trợ cầm nắm và dựng máy đa hướng. SKINARMA Saturn & Atlas: Dòng Saturn sở hữu thiết kế hình học tương lai đi kèm chân đế nhôm xoay 360°. Trong khi đó, dòng Atlas thuộc phân khúc adventure-tech với chân đế nhôm xoay 360°, đệm khí góc DRIFT-NODE™ và khả năng chống rơi đạt mức 3 m. SKINARMA Saido Mag-Charge: Thiết kế trong suốt theo phong cách minimal streetwear giúp giữ nguyên màu sắc của điện thoại, tích hợp các góc đệm tăng cường chống rơi 2,4 m.

Bên cạnh cấu trúc bảo vệ 360 độ và viền camera nâng cao, các sản phẩm còn tích hợp hàng loạt giải pháp công năng như sạc từ tính Mag-Charge, phím bấm điều khiển camera (Camera Control) và các điểm gắn dây đeo Lanyard Loops.

Ngoài ra, một số dòng sản phẩm được trang bị thêm giá đỡ kiêm tay cầm (Grip-Stand) hoặc chân đế kim loại xoay 360 độ, hỗ trợ dựng máy linh hoạt ở cả chiều dọc và chiều ngang.

Tại thị trường Việt Nam, toàn bộ bộ sưu tập ốp lưng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của SKINARMA được phân phối chính thức qua Công ty TLC Trading. Người tiêu dùng có thể tìm mua các sản phẩm chính hãng tại hệ thống phân phối của TLC Trading cũng như các đại lý bán lẻ công nghệ lớn trên toàn quốc như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt và Mai Nguyên...

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