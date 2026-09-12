Thông minh, tiện dụng với ứng dụng văn phòng AI Super Office 12

Công ty VISICO vừa chính thức công bố bộ giải pháp ứng dụng văn phòng thế hệ mới mang tên AI Super Office 12.

Bộ giải pháp ứng dụng văn phòng thế hệ mới mang tên AI Super Office 12 tạo một Hệ điều hành công việc hợp nhất.

Đây là hệ sinh thái văn phòng thông minh do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) làm hạt nhân trung tâm nhằm giải bài toán rời rạc giữa các ứng dụng truyền thống và nâng cao hiệu suất làm việc.

AI Super Office 12 được thiết kế để AI không chỉ dừng lại ở một tính năng phụ trợ hay các chatbot tạo văn bản độc lập mà nền tảng này kiến tạo một Hệ điều hành công việc hợp nhất (Unified Operating System), đưa AI đồng hành trực tiếp vào toàn bộ quy trình vận hành hằng ngày của người dùng.

Tính ưu việt cốt lõi của bộ công cụ nằm ở khả năng kết nối liền mạch, giải quyết tình trạng năng suất lao động bị bào mòn do người dùng phải thao tác qua lại giữa nhiều ứng dụng văn phòng đơn lẻ. Thông qua việc tối ưu hóa thời gian và loại bỏ rào cản ứng dụng rời rạc, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân quản trị tài sản tri thức cũng như tiến độ công việc trên một nền tảng duy nhất.

AI Super Office 12 được cấu thành từ 8 trụ cột công nghệ chuyên biệt, đảm nhận đầy đủ các tác vụ văn phòng từ cơ bản đến nâng cao: Super Writer, Super Sheet, Super Slide: Bộ ba công cụ tạo lập văn bản, phân tích dữ liệu và thiết kế bài thuyết trình được vận hành trực tiếp bằng câu lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Super Mail & Super Meeting: Tự động hóa quá trình giao tiếp, hỗ trợ tóm tắt các luồng trao đổi qua email, cuộc họp và tự động phân công tác vụ theo thời gian thực. Super Art & Super Sens: Cung cấp khả năng sáng tạo nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video) và đóng vai trò trợ lý thông minh điều phối toàn trình công việc. Super Note: Đóng vai trò là "bộ não thứ hai", giúp người dùng tổng hợp thông tin, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân. Toàn bộ bộ giải pháp này được thiết kế và tối ưu hóa vận hành đồng bộ trên mọi nền tảng thiết bị, đảm bảo tính linh hoạt cho người dùng trong quá trình làm việc.

Theo lộ trình, AI Super Office 12 sẽ ra mắt vào tháng 10-2026 tại TPHCM và hiện VISICO đã chính thức mở cổng đăng ký danh sách chờ truy cập sớm trên phạm vi toàn cầu.

Chương trình thử nghiệm Beta hướng đến các cá nhân yêu thích công nghệ, các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục muốn tiên phong ứng dụng giải pháp AI-Native vào quy trình vận hành, cùng các đối tác và nhà đầu tư. Do số lượng tài khoản thử nghiệm giai đoạn đầu có hạn, những người dùng đăng ký sớm sẽ được ưu tiên trải nghiệm trước các tính năng độc quyền và đóng góp ý kiến trực tiếp để hoàn thiện sản phẩm trước khi phát hành chính thức.

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