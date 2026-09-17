G’ACE công bố các phiên bản iPhone 18 chế tác, giá từ 143 triệu đồng

Thương hiệu G’ACE INTERNATIONAL cùng nhà sáng lập Thắng Eric vừa công bố các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chế tác thủ công trên nền thiết bị chính hãng, với giá niêm yết từ 143-309 triệu đồng.

Mội trong những chế tác iPhone 18 của G'ACE INTERNATIONAL.

Theo công bố, sản phẩm gồm ba bộ sưu tập: G’ACE PRIME giới hạn 199 chiếc, GUAN YU giới hạn 16 chiếc và IMPERIAL DRAGON giới hạn 99 chiếc.

Ở dòng G’ACE PRIME, khung thiết bị được đánh bóng, mặt lưng thay bằng thép không gỉ bóng gương hoặc titanium phay xước thủ công. Điểm nhấn là viên đá quý cắt dáng tam giác mang tên “PRIME ELEMENT”, đặt giữa ba vòng camera.

Khách hàng có 5 lựa chọn đá quý theo chủ đề ngũ hành: Kim cương trắng (hành Kim), Emerald ngọc lục bảo (hành Mộc), Sapphire xanh thẫm hoặc đen (hành Thủy), Ruby đỏ (hành Hỏa) và Sapphire vàng (hành Thổ).

Riêng 10 chiếc iPhone 18 Pro Max đầu tiên thuộc chương trình “THE FIRST TEN” mang tên G’ACE PRIME MASTER DIAMOND, sử dụng viên kim cương PRIME ELEMENT nặng 0,60 carat, cạnh 6,3mm. Theo đơn vị chế tác, viên đá được cắt từ phôi kim cương tròn gần 8mm, nặng xấp xỉ 2 carat. Phiên bản này có viền camera, phím chức năng và logo Táo nạm kim cương.

Bộ sưu tập GUAN YU lấy cảm hứng từ hình tượng Quan Công, sử dụng mặt lưng thép không gỉ điêu khắc, bộ phím vàng 18K Au750 phủ men màu nung, đi kèm các tùy chọn mạ Rose Gold, Classic Gold và Choco Brown.

IMPERIAL DRAGON có mặt lưng điêu khắc vảy rồng thủ công trên thép không gỉ mạ vàng 18K hoặc 24K, gồm bản rồng trơn và bản đính kim cương toàn thân. Sản phẩm đi kèm bộ phím vàng 18K Au750, bao da cá sấu có logo nạm kim cương và hộp da Nappa Ý.

Giá niêm yết đã bao gồm thiết bị chính hãng và dịch vụ chế tác: PRIME tiêu chuẩn từ 143-209 triệu đồng; PRIME GOLD Master Diamond 0.6CT giới hạn 10 chiếc giá 239 triệu đồng; PRIME Platinum Master Diamond 0.6CT giới hạn 6 chiếc giá 259 triệu đồng; GUAN YU giới hạn 16 chiếc giá từ 209-229 triệu đồng; IMPERIAL DRAGON giới hạn 99 chiếc giá từ 289-309 triệu đồng. Theo G’ACE, thiết bị được bảo hành phần cứng toàn cầu 13 tháng, miễn phí 2 lần làm mới ngoại quan trong 2 năm, và cam kết hỗ trợ chiết khấu thu đổi sản phẩm mới tối thiểu 20% trong vòng 2 năm. Ngoài ra, mỗi máy được khắc số thứ tự phiên bản giới hạn và dòng chữ “BESPOKED BY G’ACE”.

KIM THANH