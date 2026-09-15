Lenovo ra mắt dải desktop IdeaCentre mới tối ưu cho kỷ nguyên AI

Lenovo đã giới thiệu các thành viên mới nhất của dòng máy tính để bàn IdeaCentre, gồm IdeaCentre AIO Gen 11, IdeaCentre Mini Gen 10 và IdeaCentre Tower Gen 10.

Lenovo IdeaCentre Tower Gen 10 mang đến hiệu năng được tối ưu và tăng tốc nhờ AI.

Bộ sản phẩm mang đến lựa chọn phong phú cho người dùng doanh nghiệp, gia đình, học sinh, sinh viên và nhà sáng tạo nội dung, tích hợp sức mạnh của bộ vi xử lý Intel® thế hệ mới cùng các tính năng AI thông minh, thiết kế hiện đại và hiệu năng ổn định.

IdeaCentre AIO Gen 11 mang tới một không gian làm việc hiện đại, nơi hiệu năng mạnh mẽ, giải trí sống động và thẩm mỹ tinh giản hòa quyện trong cùng một thiết kế thanh lịch, gọn gàng. Màn hình 23.8” Full HD rực rỡ giúp không gian trở nên ngăn nắp và hài hòa, dễ dàng hòa vào phòng khách, góc học tập hay văn phòng với phong cách tối giản.

IdeaCentre AIO Gen 11 mang tới một không gian làm việc hiện đại

Máy sở hữu sức mạnh từ bộ xử lý Intel Core Ultra giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ hằng ngày - từ công việc, họp trực tuyến đến chỉnh sửa ảnh và xem phim. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu hóa giữ cho thiết bị vận hành êm ái ngay cả khi tải nặng, giúp người dùng duy trì sự tập trung suốt cả ngày.

Trải nghiệm nghe nhìn cũng được nâng tầm với loa Harman Kardon và màn hình đạt chứng nhận TÜV Low Blue Light, trong khi đó tùy chọn màn hình cảm ứng cùng bản lề linh hoạt mang lại cách tương tác tự nhiên và góc nhìn thoải mái hơn.

Chiếc máy bàn dạng đứng Lenovo IdeaCentre Tower Gen 10 mang đến hiệu năng được tối ưu và tăng tốc nhờ AI, phù hợp với những người dùng thường xuyên làm việc với khối lượng tác vụ lớn. Với tùy chọn bộ vi xử lý lên đến Intel Core Ultra 7, Tower Gen 10 hỗ trợ đa nhiệm hiệu quả, cộng tác mượt mà và vận hành trơn tru ngay cả với những nhiệm vụ phức tạp.

Nền tảng phần cứng linh hoạt đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng với dung lượng bộ nhớ lớn, tùy chọn lưu trữ đa dạng và hệ thống kết nối toàn diện gồm USB C, nhiều cổng USB A, HDMI 2.1, DisplayPort và Wi Fi 6E. Dù là thiết lập đa màn hình hay kết nối nhiều thiết bị ngoại vi, IdeaCentre Tower Gen 10 dễ dàng thích ứng với các quy trình làm việc số hiện đại.

Đối với những người dùng cần sức mạnh của máy tính để bàn trong một thiết kế cực kỳ tiết kiệm diện tích, Lenovo IdeaCentre Mini Gen 10 mang đến hiệu năng vượt trội trong thân máy siêu nhỏ gọn, dễ dàng đặt sau màn hình hoặc bố trí trong một góc làm việc tối giản tại gia.

IdeaCentre Mini Gen 10 cho tốc độ phản hồi nhanh trong các tác vụ văn phòng hằng ngày

Sở hữu bộ vi xử lý Intel Core thế hệ mới, IdeaCentre Mini cho tốc độ phản hồi nhanh trong các tác vụ văn phòng hằng ngày, đa nhiệm, họp trực tuyến và giải trí nội dung. Nhờ dung lượng bộ nhớ dồi dào và kết nối tốc độ cao, thiết bị đáp ứng tốt những nhu cầu công việc cường độ lớn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho mô hình làm việc và học tập linh hoạt hiện nay.

Dù có kích thước nhỏ, IdeaCentre Mini vẫn vận hành mát và êm nhờ hệ thống quạt tản nhiệt kép kết hợp công nghệ Intelligent Cooling Engine của Lenovo, đảm bảo hiệu năng ổn định mà không gây tiếng ồn khó chịu.

Lenovo IdeaCentre AIO Gen 11 với giá 24.890.000 đồng, kèm bảo hành onsite 2 năm. IdeaCentre Tower Gen 10 với giá từ 22.390.000 đồng, đi kèm bảo hành onsite 1 năm và IdeaCentre Mini Gen 10 với giá 24.990.000 đồng và được hỗ trợ bảo hành onsite 3 năm.

KIM THANH