DEEBOT T80 MAX OMNI làm sạch nhà cửa theo thời gian thật

ECOVACS ROBOTICS vừa giới thiệu dòng sản phẩm DEEBOT T80 MAX OMNI tại thị trường Đông Nam Á, mở rộng danh mục thiết bị làm sạch thông minh gia đình.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ lau con lăn tự giặt tức thì OZMO ROLLER 3.0, thế hệ DEEBOT T80 MAX Family kết hợp các giải pháp làm sạch như hệ thống hút BLAST Solution, công nghệ chống rối ZeroTangle 4.0, làm sạch mép TruEdge 3.0, điều hướng thông minh và trạm sạc All-in-One OMNI Station nâng cấp.

Điểm cải tiến dòng DEEBOT T80 MAX Family là công nghệ lau con lăn tự giặt tức thì OZMO ROLLER 3.0. Hệ thống tạo ra áp lực nén hướng xuống đạt 3.800 Pa cùng tốc độ chà 220 vòng/phút, hỗ trợ xử lý các vết bẩn cứng đầu và vết ố khô bám dính hiệu quả hơn so với giẻ lau phẳng truyền thống. Trong quá trình hoạt động, hệ thống tự giặt xả liên tục luồng nước sạch áp lực qua 32 đầu phun để làm mới con lăn, kết hợp thanh gạt áp lực không đổi cạo sạch chất bẩn theo thời gian thực nhằm ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp.

Về hiệu suất hút bụi, máy ứng dụng giải pháp BLAST Solution kết hợp viên pin chuẩn xe điện (EV-grade), động cơ mô-men xoắn cao và cánh quạt lớn trong cấu trúc luồng khí kháng lực thấp. Sự kết hợp này tạo ra lưu lượng khí 16,45 L/s và lực hút cực đại lên đến 40.000 Pa trên phiên bản DEEBOT T80 MAX PLUS OMNI và DEEBOT T80 MAX OMNI (đạt 30.000 Pa trên phiên bản DEEBOT T80 MAX OMNI).

Nhằm xử lý tình trạng tóc quấn chổi quét, công nghệ ZeroTangle 4.0 ứng dụng các rãnh luồng khí bên hông độc quyền để dẫn lông tóc trực tiếp vào đường hút trước khi hình thành búi rối, kết hợp cấu trúc ổ bi kép gia cố giúp duy trì độ bền vận hành. Đối với khu vực ven tường, công nghệ TruEdge 3.0 mở rộng con lăn thêm 1,5cm, tích hợp đệm lướt khí mép tường (Edge Gliding Air Felt) và chổi ven cố định nhằm duy trì khoảng cách tiếp xúc sát tường, hạn chế điểm mù mà không gây trầy xước nội thất.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 5.200 mAh có hỗ trợ sạc nhanh, đáp ứng nhu cầu vệ sinh ở các căn hộ diện tích lớn. Hệ thống vận hành được điều khiển bởi cảm biến dToF LiDAR ẩn hoàn toàn với góc quan sát 190°, hỗ trợ thiết lập bản đồ chính xác cho nhà nhiều tầng.

Hỗ trợ quá trình vận hành tự động là trạm sạc All-in-One OMNI Station nâng cấp. Trạm ứng dụng hệ thống Fresh-flow Power Washing sử dụng bơm áp lực cao xả nước sạch nóng 100°C qua 32 đầu phun để giặt giẻ, kết hợp cơ chế gạt 2 lớp xả cặn bẩn tức thì (trang bị trên hai phiên bản T80 MAX PLUS OMNI và T80 MAX OMNI). Sau chu trình giặt, con lăn được sấy khô bằng khí nóng 45°C để ngăn bốc mùi hôi. Trạm cũng trang bị túi rác tự động dung tích 2,5L cùng tính năng tự vệ sinh một chạm, giúp hạn chế thao tác bảo trì thủ công.

Tại thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm này mở bán với giá 27.990.000 đồng, trong đợt ưu đãi từ ngày 15-9 đến hết 30-9-2026, sản phẩm được áp dụng mức giá ưu đãi 15.990.000 đồng, đi kèm quà tặng quạt cây LUMIAS F08 Pro trị giá 1.990.000 đồng.

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