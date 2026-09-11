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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa, chúc đoàn công tác hải trình thuận lợi

Đoàn đại biểu TPHCM lên đường thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển Tây Nam

SGGPO

Sáng 11-9, tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đoàn công tác TPHCM khởi hành thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Dự lễ tiễn đoàn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, làm Trưởng đoàn đại biểu TPHCM. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, làm Phó Trưởng đoàn.

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Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước giờ khởi hành

Trước giờ khởi hành, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Đoàn tàu không số, cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (phường Cát Lái, TPHCM).

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong chuyến công tác, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Vùng 5 Hải quân; thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tàu KN-491. Qua đó, các đại biểu trực tiếp tìm hiểu đời sống, công tác, chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển, đảo; góp phần lan tỏa tình yêu, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong cộng đồng.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa, chúc đoàn công tác hải trình thuận lợi

Trước đó, chiều 10-9, tại Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam, đoàn tổ chức hội nghị thông tin, quán triệt và triển khai các nội dung của chuyến đi. Hội nghị thống nhất kế hoạch hành quân, quy định bảo đảm an toàn, chế độ đi biển; thông báo cơ cấu lãnh đạo đoàn, các tổ đại biểu; phát động và ký kết giao ước thi đua.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tiễn các đại biểu lên tàu

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo và biên giới như đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”; thực hiện các chương trình “Vì Trường Sa xanh”, “Mái ấm cho chiến sĩ”, “Người nghèo nơi biên giới”, “Nước ngọt vùng biên”, “Ánh sáng vùng biên”…

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Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm trước khi tàu rời cảng

Các hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của TPHCM đối với biển, đảo; góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, đặc khu yên tâm sinh sống, công tác.

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Nguyễn Phước Lộc KN-491 Hội Cựu chiến binh TPHCM Bùi Thanh Nhân Lữ đoàn 125 Hải quân Bộ Tư lệnh Vùng 2 LĐLĐ TPHCM Quân chủng Hải quân Kế hoạch hành quân vùng biển Tây Nam

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