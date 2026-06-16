Lữ đoàn 167 rút kinh nghiệm kiểm tra bắn đạn thật năm 2026

Tối 15-6, tại xã Long Sơn (TPHCM) Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện, sát hạch K2 (đơn tàu đi biển sử dụng vũ khí, trang bị) trên biển và bắn đạn thật đơn tàu năm 2026.

Clip Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật đơn tàu năm 2026

Cụ thể, từ ngày 10 đến 15-6, Lữ đoàn 167 đã tổ chức huấn luyện sát hạch K2 trên biển.

Quang cảnh hội nghị

Lữ đoàn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, xây dựng ý chí quyết tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Kết quả, 100% các bài bắn, từ tiêu diệt mục tiêu mặt nước đến phòng không, đều đạt kết quả giỏi và xuất sắc.

Các tàu của Lữ đoàn 167 bắn đạn thật trên biển

Lữ đoàn 167 cũng tổ chức huấn luyện, kiểm tra 5 kỹ thuật cấp cứu thương binh; huấn luyện bảng bố trí chiến đấu phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và thực hành huấn luyện chiến thuật, xử trí tình huống giả định khác.

Huấn luyện bảng bố trí phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tại hội nghị, Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng trao hoa bắn giỏi cho kíp bắn trên tàu 383, Lữ đoàn 167

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Tiếp tục điều chỉnh kế hoạch, tổ chức huấn luyện những nội dung còn yếu, còn thiếu, nhất là thực hành huấn luyện chiến thuật, xử trí tình huống giả định, các bảng bố trí chiến đấu, trình độ làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

MẠNH THẮNG - HÙNG CƯỜNG