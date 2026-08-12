Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM kiểm tra bắn đạn thật
SGGPO
Từ ngày 10 đến 12-8, 879 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tham gia kiểm tra bắn đạn thật tại Trường bắn Tam Phước - Trung đoàn Minh Đạm.
Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, khả năng thực hành yếu lĩnh, động tác bắn và sử dụng vũ khí của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó làm cơ sở rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Kết quả, tỷ lệ đạt yêu cầu cao. Công tác bảo đảm an toàn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong suốt quá trình kiểm tra.