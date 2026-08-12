Chính trị

Quốc phòng – an ninh

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM kiểm tra bắn đạn thật

SGGPO

Từ ngày 10 đến 12-8, 879 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tham gia kiểm tra bắn đạn thật tại Trường bắn Tam Phước - Trung đoàn Minh Đạm.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, khả năng thực hành yếu lĩnh, động tác bắn và sử dụng vũ khí của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó làm cơ sở rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

1786525011368_3826405297251247965_3826405297251247965_223134ca196e84dbac0428d5d08cef79.jpg
Anh 2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tham gia các nội dung kiểm tra bắn đạn thật

Kết quả, tỷ lệ đạt yêu cầu cao. Công tác bảo đảm an toàn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong suốt quá trình kiểm tra.

Anh 4.jpg
Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, trao thưởng cho các đồng chí có thành tích cao trong kiểm tra bắn đạn thật
Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Từ khóa

Bộ đội Biên phòng TPHCM Trình độ huấn luyện Trần Thanh Đức Bắn đạn thật K54 Trường bắn Trực tiếp chỉ huy Ban Chỉ huy Chỉ huy trưởng bắn đạn thật

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn