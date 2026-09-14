Xây dựng lực lượng Hải quân tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2026), chiều 13-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương đến lực lượng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Biểu dương những thành tích, chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 189 đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quân chủng phải là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, trước hết là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ, chiến sĩ Hải quân quán triệt sâu sắc, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Lực lượng Hải quân chủ động phối hợp với các lực lượng nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối sách, giải pháp xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cho rằng đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ phải coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ quân chủng trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cán bộ, chiến sĩ Hải quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên quyết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Hải quân tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là ưu tiên hàng đầu của quân chủng - lực lượng có khả năng tác chiến độc lập cao của quân đội ta.

Trước đó, thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn kết, năng động, sáng tạo, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa...

TTXVN