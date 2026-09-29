Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 trao các quyết định cho Ban Chỉ huy Phân hiệu 2. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung; công bố quyết định của Đảng ủy Quân khu 4 về việc thành lập Đảng bộ Phân hiệu 2 trực thuộc Đảng ủy Quân khu 4.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung đứng chân trên địa bàn phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục quốc phòng, hoạt động theo mô hình nội trú liên cấp. Trường đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hành chính trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Trường Thiếu sinh quân miền Trung và Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An.

﻿Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại lễ thành lập. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Phát biểu tại lễ thành lập, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Ban Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và chiến sĩ Phân hiệu 2 nhanh chóng ổn định tổ chức theo hướng chính quy, mẫu mực; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp giữa dạy chữ và dạy người; chăm lo tốt đời sống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh... Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, ban ngành địa phương trong công tác quản lý và giáo dục.

Các đại biểu dự lễ công bố thành lập trường. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 2 lớp 6 và 2 lớp 10, với tổng số 160 học sinh nam nữ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em nghèo, mồ côi không nơi nương tựa...

ĐỨC HẢI - QUỐC KHÁNH