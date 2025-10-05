Vùng 2 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Từ ngày 1 đến 5-10, Vùng 2 Hải quân tổ chức huấn luyện, kiểm tra K3, K4 trên biển; huấn luyện hiệp đồng, đối kháng; thả thủy lôi, bắn đạn thật đơn tàu, biên đội tàu và bắn các loại vũ khí khác lần 2 năm 2025.

Tàu pháo của Lữ đoàn 167 thực hành bắn máy bay bay thấp ban ngày

Để phục vụ tốt quá trình kiểm tra bắn đạn thật, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, lịch điều hành huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, đúng và đủ thời gian; tổ chức phối hợp, hiệp đồng, chỉ thị mục tiêu chặt chẽ giữa các đơn vị. Tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra chặt chẽ tình trạng trang bị kỹ thuật, tổ chức tiếp nhận, bảo quản các loại vũ khí, đạn bảo đảm an toàn.

Tàu lữ đoàn 171 vào tuyến bắn mục tiêu di động ban đêm

Các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đã triển khai có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sát yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cổ động, động viên tinh thần bộ đội; bảo đảm kịp thời, đúng, đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật; vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền được duy trì hoạt động đồng bộ, bảo đảm tốt nhất các mặt cho nhiệm vụ bắn đạn thật trên biển lần 2 năm 2025.

Huấn luyện vận động đội hình hàng ngang ở Lữ đoàn 171

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân trao hoa bắn giỏi cho kíp bắn trên Tàu 13, Lữ đoàn 171

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn; trình độ chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ tàu, thao tác sử dụng vũ khí của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ theo các tình huống kịp thời, chính xác, hoàn thành tốt các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Khẩu đội 12 ly 7 của Tàu Trường Sa 10 thực hiện bài bắn đối không

Khẩu đội DKZ Tàu Trường Sa 06 thực hiện bài bắn mục tiêu mặt nước

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025 của Vùng 2 Hải quân và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác huấn luyện, khả năng hiệp đồng của các lực lượng; đánh giá năng lực, tác phong của người chỉ huy trong xử trí các tình huống; đánh giá công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

Thủ trưởng Lữ đoàn 167 biểu dương cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nội dung bắn đạn thật

Kết thúc nhiệm vụ, các đơn vị trong toàn Vùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

VĂN ĐƯỜNG - MINH SƠN