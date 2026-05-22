Báo Sài Gòn Giải Phóng mang “Áo ấm đến trường” cho học sinh vùng cao Lâm Đồng

Sáng 22-5, tại Trường Tiểu học và THCS La Dạ, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng), Báo Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dạ cùng nhà tài trợ là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại – Dịch vụ Nhân Hòa (Toshiko) tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, trao áo khoác và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự chương trình có Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương, Bí Thư Đảng ủy xã La Dạ Nguyễn Minh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ Nguyễn Anh Toàn; đại diện nhà tài trợ, cùng các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học và THCS La Dạ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 673 áo khoác cho toàn bộ học sinh Trường Tiểu học và THCS La Dạ, đồng thời trao 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt. Tổng giá trị tài trợ của chương trình là 120 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” cho biết, hơn 51 năm hình thành và phát triển, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo SGGP luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” với mong muốn tiếp thêm động lực để học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình đã vận động được hơn 32 tỷ đồng, thực hiện tại 50 điểm trường thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước. Mở rộng nội dung hoạt động của chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, chăm lo thiết thực, bảo vệ sức khỏe trẻ em, Báo SGGP tiếp tục phát động một hoạt động nhân ái và ý nghĩa nằm trong chương trình - mang tên “Áo ấm đến trường”, mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và tiếp sức cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chiếc áo trao đi không chỉ là vật dụng giúp chống rét, chống nắng, mà còn là biểu hiện của tình người, sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng dành cho các em nhỏ trên hành trình đến lớp.

“Mỗi chiếc áo, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, là lời động viên để các em vượt qua nghịch cảnh, vững bước đến trường”, bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ.

Đại diện Báo SGGP cũng gửi lời cảm ơn đến Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại – Dịch vụ Nhân Hòa (Toshiko) đã đồng hành cùng chương trình, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương đến học sinh vùng sâu, vùng xa.

Ông Kiều Đức Thuận, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS La Dạ thông tin, điều kiện học tập của học sinh địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mỗi ngày đến trường của các em là một hành trình vượt khó, chịu nhiều ảnh hưởng bởi thời tiết nắng gió, giá rét. Chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP đã mang đến những chiếc áo giúp bảo vệ sức khỏe cho học sinh trên đường đến lớp; đồng thời là sự sẻ chia, yêu thương và động viên tinh thần đối với thầy và trò nhà trường. Những suất học bổng được trao tặng cũng góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP, các doanh nghiệp, mạnh thường quân và bạn đọc đã chung tay hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại – Dịch vụ Nhân Hòa (Toshiko) cho biết, doanh nghiệp rất vinh dự khi được tham gia chương trình ý nghĩa tại Trường Tiểu học và THCS La Dạ. Theo ông, ngoài hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần có trách nhiệm đóng góp cho xã hội và cộng đồng. “Món quà hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các em học sinh. Tôi mong muốn những phần quà sẽ tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện, sau này đóng góp cho quê hương và đất nước”, ông Hà Thế Nhân chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Anh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ, xã La Dạ là địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều thiếu thốn, trong đó hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy điều kiện học tập của nhiều học sinh còn hạn chế. Địa phương cảm kích khi Báo SGGP cùng các mạnh thường quân đã vượt quãng đường hơn 300km để mang những phần quà ý nghĩa đến với học sinh La Dạ, góp phần tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Không giấu được niềm vui khi nhận chiếc áo khoác mới và học bổng, em Nguyễn Thanh Nhã (học sinh lớp 9) tỏ ra xúc động vì lần đầu tiên được tham gia một chương trình ý nghĩa. “Chiếc áo mới giúp tụi con ấm hơn khi đến trường vào những ngày mưa lạnh. Con rất vui và xin cảm ơn các cô chú đã mang niềm vui đến cho học sinh tụi con”, em Nhã chia sẻ.

Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức của học sinh vùng cao La Dạ trong ngày nhận quà đã góp phần làm nên một buổi sáng đầy ấm áp và nghĩa tình nơi ngôi trường còn nhiều khó khăn.

TIẾN THẮNG