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Cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức nhiều đợt tuyển dụng lao động

SGGPO

Theo Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ đầu năm 2026 đến nay các đơn vị đã tổ chức 4 đợt tuyển dụng, qua đó tiếp nhận hơn 220 nhân sự mới đến làm việc, nâng tổng nhân sự làm việc tại cảng lên khoảng 400 người.

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Đại diện các đơn vị Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhân viên mới được tuyển dụng thể hiện quyết tâm sẵn sàng vận hành sân bay khi đi vào khai thác thương mại. Ảnh: ACV

Trong đợt tuyển dụng mới nhất thực hiện giữa tháng 8-2026, Hội đồng tuyển dụng lao động Cảng hàng không quốc tế Long Thành tuyển nhiều vị trí việc làm như: chuyên viên đầu tư, nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật, nhân viên kiểm tra, giám sát sân đỗ, nhân viên lái xe và vận hành trang thiết bị mặt đất, nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật, nhân viên y tế…

Dự kiến, số lượng nhân sự định biên của sân bay Long Thành là hơn 1.030 người. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, sân bay tiếp tục tổ chức 3 đến 4 đợt tuyển dụng, đồng thời tiếp nhận thêm khoảng 200 nhân sự.

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Cảng hàng không quốc tế Long Thành triển khai nhiều đợt tuyển dụng lao động. Ảnh: ACV

Sau khi được tuyển dụng, người lao động sẽ trải qua các khóa đào tạo nội bộ và tái đào tạo định kỳ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khi sân bay vận hành thử nghiệm, nhân sự cũng sẽ diễn tập các tình huống nhằm trang bị kỹ năng làm việc; đồng thời làm quen với hệ thống xử lý hành lý tự động, cổng kiểm soát tự động, thiết bị soi chiếu thế hệ mới.

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ACV Tuyển dụng Định biên Sân bay Long Thành Năm 2026 Khóa đào tạo Trang thiết bị Chuyên viên Bảo trì Sân bay

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