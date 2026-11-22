“Em,

Anh tặng em một cây Mimosa, mang từ vườn ươm Đà Lạt về. Quanh bầu đất có chút cây cỏ nhỏ, em đừng bỏ đi nhé, đó là môi trường tự nhiên cần thiết cho cây. Khi nào nó sống và phát triển trên ban công nhà em, thì em thu gọn nó lại, để cho nó thấp và tròn sẽ tuyệt lắm đấy. Lá nó rất đẹp, mùa xuân nó sẽ ra hoa vàng kín cả cây, đẹp rực rỡ”.

My đọc đi đọc lại thư viết qua email của Giáo sư Dominique Nghiêm mà cô mới gặp trong chuyến đi giảng dạy ở thành phố ngàn hoa. Là giảng viên môn toán, My cảm giác việc thiếu đôi chút lãng mạn của bản thân hoàn toàn phù hợp với nghề cô đã chọn. Sâu thẳm, My tự biết sự cằn cỗi của cô là do tác động của cuộc sống khắc khổ. My vất vả từ bé. Mẹ mất sớm, cha vài năm sau lấy vợ mới, My và em trai sống cùng bà ngoại. Bà có một mẹt tạp hóa nhỏ ở vỉa hè phố huyện, dựa vào đó mà nuôi hai đứa cháu côi cút. Từ bé, My đã đành phải bằng lòng với những quần áo cũ do bà ngoại lượm lặt đâu đó, sửa lại cho vừa với khổ người mỏng dính của mình, còn quần có khi lên vài lượt gấu và thả dần xuống qua từng năm.

Nhà nghèo lại thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. My biết mình có tủi thân cũng vô ích. Cô tự nuốt những khát thèm suốt từ những ngày ấu thơ đến khi trở thành thiếu nữ. Chả có Bụt nào hiện lên giữa đời thường. My cắm đầu học và học, thi đậu vào khoa Toán Trường Đại học Sư phạm. Tốt nghiệp, vừa đi dạy luyện thi đại học, vừa học tiếp lên thạc sĩ, được tuyển vào giảng viên đại học.

Cuộc sống bắt đầu có ánh sáng nhưng số phận vẫn chưa ngừng tấn công cô. Người chồng trẻ bất ngờ ra đi sau một tai nạn giao thông ác nghiệt. Sau những vật vã tưởng như không gượng dậy nổi, My câm lặng một mình nuôi đứa con nhỏ. My chỉ có thể thu xếp cho hai mẹ con một cuộc sống tàm tạm giữa dòng đời ngược xuôi. Hiếm hoi mọi người mới nhìn thấy nụ cười trên môi cô. Có lúc buồn nhất, My chợt thấy mình đang lẩm nhẩm một cách vô thức: “Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi/ Đôi môi chia làm đôi như ta đang mong vậy thôi/ Người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quay về”… - Bước qua nhau, tên ca khúc đó. Giai điệu, lời ca buồn man mác, khắc khoải, nhưng lại làm dịu tâm hồn cô như một tách trà ấm.

Từ lâu, My không dám tiêu pha gì cho riêng mình. Tiền kiếm được cô dồn cả vào chăm cho con ăn học. Phẩy tay với mọi nhu cầu mỹ phẩm, váy áo, giày dép... Cô chỉ dám xa xỉ nhất với thú vui từ thời còn đi học là sách, nhưng cũng chỉ mua có mức độ vào các đợt đại hạ giá, còn thì tranh thủ đọc e-book. Sự nghèo nàn vật chất không đáng sợ bằng sự tẻ nhạt về tinh thần. Từ bao giờ, cô đã mất đi sự hứng khởi của mỗi sáng mai thức dậy thấy ánh mặt trời, cả khi đang làm một công việc yêu thích, cả cái thói quen chờ đợi những niềm vui nho nhỏ sẽ tới. Ngày qua ngày, cuộc sống của cô lăn từ bục giảng về ngôi nhà nhỏ với căn bếp tinh tươm nhưng thiếu cá tính. Đám sinh viên vui nhộn cũng chẳng thể làm cho cuộc đời của cô thêm màu sắc. Đơn giản, sinh viên bây giờ ngoài thời gian lên lớp và các kỳ thi, họ còn nhiều mối quan tâm khác.

MINH HỌA: ANH DŨNG

***

Chuyến đi giảng dạy ở Đà Lạt khiến ngày thường ảm đạm của My như có chút nắng bừng lên. Ngoài giờ lên lớp, cô được đám sinh viên “thổ công” dẫn đi thăm thú những địa điểm hay hay nơi thành phố mộng mơ. Đám sinh viên dẫn cô giáo check-in ga Đà Lạt, bảo tàng sinh học Tây Nguyên, bảo tàng trà, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhà thờ chính tòa, nhà thờ Domaine de Marie, biệt thự Hằng Nga, chùa "ve chai" Linh Phước, chùa Linh Quy Pháp Ấn, vườn ánh sáng Lumiere... Rồi còn đi thuyền thiên nga trên hồ Xuân Hương vào lúc hoàng hôn hay thong thả dạo phố đêm Đà Lạt trên xe ngựa nữa.

My nhớ nhất những lúc lang thang chợ đêm Đà Lạt, ủ trong tay bắp ngô người ta vừa quạt rời tay thơm phức, ngọt mềm môi hay thưởng thức ly sữa đậu nành nóng hôi hổi trong cái lạnh se se của đất trời cao nguyên. Thốt nhiên, cô vụt nhớ tới bàn tay ấm nóng và rất rộng của chồng mình. Anh vẫn thường cầm tay cô trong những lúc trời lạnh giá, lúc cô ốm hay chỉ đơn giản là vì họ đang ngồi sát bên nhau. Bàn tay ấm đó mãi mãi chỉ còn trong hồi ức.

My cố dìm tâm trạng xuống một góc sâu trong lòng. Cũng không khó lắm bởi cô đang không chỉ một mình. Giáo sư Dominique Nghiêm luôn có mặt trong những chuyến đi này. Ông là Việt kiều Pháp, một năm có cả trăm giờ thỉnh giảng ở các trường đại học tại Việt Nam. Nhờ ông mà My hiểu thêm về nét đẹp kiến trúc Đà Lạt. Thành phố thực sự là một bảo tàng kiến trúc Pháp thu nhỏ với bốn phong cách tiêu biểu. Sườn nhà bằng gỗ xây chèn gạch là kiểu Normandie. Mái dốc đỉnh nhọn nối liền với ống khói lò sưởi là phong cách Bretagne. Nhà mái bằng, nhiều cửa vòm cong là đặc điểm nổi bật của kiến trúc Địa Trung Hải. Tầng dưới xây bằng gạch hoặc đá, tầng trên bằng gỗ, ban công dài suốt mặt tường gợi nhớ phong cách Basque.

My nghe giáo sư Nghiêm nói say sưa, chợt nhận ra mình đã phí bao nhiêu năm cho những bận mải mòn mỏi của mưu sinh, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn… Sao mãi đến bây giờ cô mới hiểu ngoài kia là nắng đẹp? Là mênh mông đại dương những niềm vui của trí tuệ được kích hoạt? Miễn mình đón nắng bằng tâm hồn rộng mở. Có bao nhiêu điều hay ho trong cuộc đời mà cô chưa từng biết, trong khi thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Câu này My đọc đâu đó, nó đã lướt qua cô, và giờ thì nó ở lại.

***

My nhận lời đi cà phê cùng Giáo sư Dominique Nghiêm vào ngày cuối của chuyến công tác. Quán cà phê nằm trên sườn đồi, trước mặt là hồ Xuân Hương mờ ảo trong cơn mưa lất phất. Bây giờ đang cuối mùa thu, nhưng một ngày ở Đà Lạt có đủ cả 4 mùa, My thích thú phát hiện ra điều đó. Cũng như cô bắt đầu có cảm giác nhè nhẹ vui khi thưởng thức đĩa salad bơ trộn trứng hoặc món canh chân giò hầm hoa atisô thanh dịu. Lần đi Đà Lạt này, My cũng nhập thêm vào nỗi nhớ ẩm thực một món dân dã khó quên - lẩu gà lá é. Và My thầm hẹn sẽ trở lại thành phố đáng yêu này.

Trong câu chuyện, Giáo sư Nghiêm ngỏ ý muốn tặng My một món quà kỷ niệm. Cô khá bối rối trước đề nghị đó, dù biết rằng đó chỉ là một biểu hiện của phép lịch sự, nhất là đối với người sống lâu ở nước ngoài. Cô vẫn chưa quen với những điều đó, như chưa thể quen mỗi lần gặp hay chia tay giáo sư đều thơm cô đủ 3 nụ vào hai bên má. Đã lâu lắm rồi cô chưa hề nhận được một món quà, cũng chưa bao giờ mang tâm trạng chờ đợi một món quà dành riêng cho mình. Vì thế cô không thực sự biết mình mong muốn một món quà như thế nào. Cô lờ mờ nhận ra, cuộc sống có những điều kỳ diệu nho nhỏ mà cô chưa từng chạm tới, hay đúng hơn là chưa từng biết về sự tồn tại của chúng.

Thoáng ngập ngừng trên khuôn mặt chất phác của cô không lọt qua cặp mắt tinh anh của Giáo sư Nghiêm. Ông lảng sang chủ đề khác, mục đích để cô qua cơn bối rối. Trong câu chuyện tiếp theo này, biết rằng cô là người thích trồng cây, ông kể cho cô nghe câu chuyện tặng cây của người phương Tây. Những người yêu nhau có mốt tặng cây thay quà vào những dịp lễ quan trọng. Ở Việt Nam giờ cũng bắt đầu có mốt này rồi, giáo sư nói. My thoáng chút đỏ mặt. Không rõ vì cô hơi ngượng khi thấy mình còn thiếu cập nhật hơn cả “ông Nghiêm” hay khi nghe thấy cụm từ “những người yêu nhau”. Có những chàng trai mua xong cây phải chạy rất vội từ cửa hàng đến nhà người yêu trong mưa tuyết, nếu không cái cây nhỏ rất có thể sẽ bị đóng băng trước khi đến tay cô gái.

Giáo sư đùa: “Ở Việt Nam thì không lo chuyện đó. Không thì những người già như tôi biết làm thế nào”. Ông hẹn sẽ tặng My một cây Mimosa thật đẹp, thật khỏe, hy vọng nó sẽ sống được ở xứ Bắc quê hương cô. Nếu thành công, cô sẽ là người di thực một loại cây miền ôn đới ra vùng nhiệt đới. Giáo sư nói với vẻ nghiêm túc đến nỗi My khó nghĩ đây là một câu đùa nhẹ. Nhưng điều này thì cô thấy rất rõ, là hơi nóng lan tỏa lên hai má mình.

Từ hôm đó My luôn cảm thấy lâng lâng. Cô biết thủ phạm của tâm trạng khác lạ đó. Trong một vài tin nhắn gần đây, Giáo sư Nghiêm đã không còn gọi cô là “em”. Thay vào đó, ông viết: MiMo; đôi khi: MiMo của tôi. Ông có giải thích nick đó hợp với cái tên “cúng cơm” của em. Và em cũng chuẩn bị sẵn tâm thế để đón cây Mimosa đi. Giáo sư đùa, My biết vậy nhưng chẳng hiểu sao cô thấy lòng mình như đang nở hoa.

VÕ HỒNG THU