Chiều 21-11, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức họp báo về Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Lãnh đạo TP Hải Phòng công bố định hướng hỗ trợ các đoàn làm phim trong nước và quốc tế, từ cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ bối cảnh đến giảm chi phí sản xuất.

Họp báo Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Ảnh: ANH VŨ

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, sau khi hợp nhất với Hải Dương, thành phố có không gian phát triển mới với hơn 4,6 triệu dân. Thành phố sở hữu nhiều bối cảnh điện ảnh, từ vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà, di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc đến những khu phố mang kiến trúc Pháp, cảng biển, khu công nghiệp và các miền quê đồng bằng Bắc bộ.

Những di sản văn hóa như ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cũng là chất liệu để các nhà làm phim khai thác.

Tuy nhiên, theo ông Đào Trọng Đức, “cảnh đẹp và chiều sâu văn hóa thì cũng chỉ là điều kiện ban đầu”. Điều các nhà làm phim cần là thủ tục nhanh chóng, thông tin đầy đủ và một đầu mối hỗ trợ đáng tin cậy.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại họp báo. Ảnh: ANH VŨ

Theo lãnh đạo TP Hải Phòng, thành phố dự kiến công bố “Tuyên bố Hải Phòng” với những cam kết cải thiện môi trường sản xuất phim. Thành phố sẽ giao Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm đầu mối hỗ trợ các đoàn phim, áp dụng việc rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng ngân hàng bối cảnh số và hỗ trợ khảo sát thực địa...

Lãnh đạo thành phố cũng cho biết sẽ vận động các doanh nghiệp lưu trú giảm 20%-30% chi phí dịch vụ cho đoàn phim, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ tài chính. Với các đoàn phim quốc tế đưa thiết bị qua cảng Hải Phòng, cơ quan chức năng sẽ phối hợp hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục hải quan khi nhận được thông tin trước qua đầu mối Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Thành phố cũng có thể miễn phí tham quan tại các di tích, danh thắng có thu phí thuộc thẩm quyền quản lý.

Ở góc độ ngành điện ảnh, tại họp báo, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, nhận định, Việt Nam có nhiều bối cảnh hấp dẫn nhưng vẫn thiếu chính sách ưu đãi đủ sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Trong khi nhiều nước đã áp dụng cơ chế hoàn trả một phần chi phí sản xuất phim (cash rebate), Việt Nam chưa có chính sách tương tự.

Theo bà, nếu không sớm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, “chúng ta cũng sẽ vẫn tiếp tục bỏ lỡ rất nhiều cơ hội”, bởi các nhà sản xuất có thể lựa chọn quốc gia có cảnh quan tương đồng nhưng ưu đãi tốt hơn.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam. Ảnh: ANH VŨ

TS Ngô Phương Lan kỳ vọng những cam kết của Hải Phòng sẽ tạo chuyển biến trong việc hỗ trợ đoàn phim, đồng thời gợi mở những kiến nghị chính sách ở cấp quốc gia; tăng cường kết nối sẽ góp phần bổ trợ về bối cảnh, hạ tầng và dịch vụ để nâng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà sản xuất quốc tế...

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” kéo dài tới ngày 23-11, với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng các nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và chuyên gia trong nước, quốc tế. Điểm nhấn là hội thảo xây dựng hệ sinh thái điện ảnh, kết nối các nhà sản xuất với địa phương, khảo sát bối cảnh và gala nghệ thuật. Trong khuôn khổ diễn đàn, 11 bộ phim Việt Nam được giới thiệu qua 22 suất chiếu phục vụ công chúng.

Các đại biểu, nghệ sĩ tham dự khai mạc Tuần phim “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”, chiếu miễn phí phục vụ khán giả. Ảnh ANH VŨ

VĨNH XUÂN