Mở rộng đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, có làn dừng khẩn cấp liên tục

Chiều 8-10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư.

Các đơn vị khẩn trương thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tại những vị trí có mặt bằng

Theo đó, dự án được điều chỉnh từ quy mô đầu tư phân kỳ với nền đường rộng 17m lên quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Việc điều chỉnh nhằm đầu tư tuyến cao tốc theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu, phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trước đó, chủ trương đầu tư xác định quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe với nền đường 24,75m, nhưng giai đoạn 1 chỉ đầu tư phân kỳ với nền đường 17m, không có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Công nhân làm việc tại dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Bên cạnh mở rộng quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44%; vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, chiếm 52,56%.

Đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 73,62km, điểm đầu tại Km126+484,93 thuộc phường 1 - Bảo Lộc (trùng điểm cuối dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc), điểm cuối tại Km200+100, giao với đường cao tốc Liên Khương - Prenn tại Km208+650, thuộc xã Hiệp Thạnh. Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý 3-2028, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4-2028.

Dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khởi công ngày 29-6-2025. Hiện các đơn vị đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thi công những đoạn ưu tiên như mở đường công vụ, san gạt mặt bằng, xây dựng cầu cạn, thi công một số đoạn tuyến đã có mặt bằng…

ĐOÀN KIÊN