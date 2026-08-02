Trên công trường đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương

Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 66km (qua TP Đồng Nai khoảng 11km, tỉnh Lâm Đồng khoảng 55km). Tại Lâm Đồng, dự án ảnh hưởng 937 trường hợp, tổng diện tích bồi thường 401,97 ha. Hiện nay địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hơn 111 ha, đạt 27% tổng mặt bằng.
Ghi nhận tại công trường khu vực nút giao ĐT721 thuộc xã Đạ Huoai (Km74 đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc), những ngày qua khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, công nhân cùng máy móc được huy động tối đa để bù lại tiến độ bị chậm.
Đáng kể nhất là các hạng mục cống ngầm thoát nước, hầm chui cho đường dân sinh, mặt bằng để thi công nút giao ĐT721 đã bắt đầu thành hình.
Nằm ngay cạnh nút giao ĐT721, khu tái định cư phục vụ tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có quy mô hơn 12,5 ha với 140 lô, tổng mức đầu tư hơn 151 tỷ đồng cũng đang được gấp rút thi công. Các hạng mục chính như san nền, hệ thống thoát nước, giao thông, cấp nước, chiếu sáng… đã dần hoàn thiện.
Tương tự, dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 73,62 km, qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, hiện đã bàn giao 471/621 ha mặt bằng cho nhà đầu tư. Các khu tái định cư tại phường B’Lao, các xã Hòa Ninh, Di Linh, Hiệp Thạnh được triển khai đồng bộ, phần lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Trong đợt kiểm tra mới đây tại hai dự án đường cao tốc qua địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo UBND xã Di Linh phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc chi trả, bàn giao mặt bằng đối với 11 hộ dân tại nút giao Tân Châu để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư bổ sung đầy đủ thiết bị, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các vị trí xác định ưu tiên thi công như cầu vượt ngang, vị trí đào đắp có khối lượng lớn, các nút giao… để bù lại tiến độ đã chậm.
Đối với dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phường 2 Bảo Lộc hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên trước ngày 15-8, đặc biệt là các khu vực xây cầu.