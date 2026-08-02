Trên công trường đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương

Sau khi khởi công vào cuối năm 2025, nhà đầu tư dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã huy động nhân lực, máy móc dọc tuyến, những hạng mục xây dựng đầu tiên cũng thành hình.

Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 66km (qua TP Đồng Nai khoảng 11km, tỉnh Lâm Đồng khoảng 55km). Tại Lâm Đồng, dự án ảnh hưởng 937 trường hợp, tổng diện tích bồi thường 401,97 ha. Hiện nay địa phương đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hơn 111 ha, đạt 27% tổng mặt bằng.

Những khối bê tông đầu tiên được bơm xuống công trường đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Ghi nhận tại công trường khu vực nút giao ĐT721 thuộc xã Đạ Huoai (Km74 đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc), những ngày qua khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, công nhân cùng máy móc được huy động tối đa để bù lại tiến độ bị chậm.

Các hạng mục cống ngầm thoát nước, hầm chui cho đường dân sinh được ưu tiên thi công

Được biết, hiện có 20 mũi thi công với hàng trăm công nhân đang xây dựng tại hai dự án đường cao tốc

Các đơn vị khẩn trương thi công ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi

Đáng kể nhất là các hạng mục cống ngầm thoát nước, hầm chui cho đường dân sinh, mặt bằng để thi công nút giao ĐT721 đã bắt đầu thành hình.

Khu tái định cư phục vụ tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Nằm ngay cạnh nút giao ĐT721, khu tái định cư phục vụ tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có quy mô hơn 12,5 ha với 140 lô, tổng mức đầu tư hơn 151 tỷ đồng cũng đang được gấp rút thi công. Các hạng mục chính như san nền, hệ thống thoát nước, giao thông, cấp nước, chiếu sáng… đã dần hoàn thiện.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra tiến độ tại hiện trường để đẩy nhanh xây dựng hai dự án đường cao tốc

Tương tự, dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 73,62 km, qua địa bàn 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng, hiện đã bàn giao 471/621 ha mặt bằng cho nhà đầu tư. Các khu tái định cư tại phường B’Lao, các xã Hòa Ninh, Di Linh, Hiệp Thạnh được triển khai đồng bộ, phần lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Khu tái định cư Gung Ré, xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cơ bản hoàn thiện phần hạ tầng

Trong đợt kiểm tra mới đây tại hai dự án đường cao tốc qua địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chỉ đạo UBND xã Di Linh phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm việc chi trả, bàn giao mặt bằng đối với 11 hộ dân tại nút giao Tân Châu để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư bổ sung đầy đủ thiết bị, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là các vị trí xác định ưu tiên thi công như cầu vượt ngang, vị trí đào đắp có khối lượng lớn, các nút giao… để bù lại tiến độ đã chậm.

Hai dự án đường cao tốc qua Lâm Đồng có chênh lệch độ cao lớn, nhiều khu vực sẽ phải san đồi, xẻ núi

Đối với dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phường 2 Bảo Lộc hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí ưu tiên trước ngày 15-8, đặc biệt là các khu vực xây cầu.

ĐOÀN KIÊN