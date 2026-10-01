Đề xuất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, tăng hậu kiểm

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất Bộ Y tế là đầu mối quản lý thống nhất ở Trung ương, UBND các cấp chịu trách nhiệm tại địa phương, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

An toàn thực phẩm được quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng. Ảnh: HIỀN MINH

Ngày 1-10, tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), cho biết dự thảo Luật ATTP (sửa đổi) đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý ATTP từ Trung ương đến địa phương.

Theo đó, Bộ Y tế là đầu mối quản lý nhà nước về ATTP tại Trung ương, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý ATTP trên địa bàn. Các bộ, ngành tiếp tục quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công. Việc thống nhất một đầu mối quản lý được đề xuất theo kết luận của Bộ Chính trị.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế), trao đổi tại họp báo. Ảnh: TRẦN MINH

Cụ thể, Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về ATTP trên phạm vi cả nước; Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý đối với sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi; Bộ Công thương chịu trách nhiệm về hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng...

Theo bà Đinh Thị Thu Thủy, việc thống nhất đầu mối quản lý nhằm khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý ATTP, từng được ví von là “1 mâm cơm, 3 bộ quản lý”.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết sau hơn 15 năm thực hiện, Luật ATTP năm 2010 đã tạo khung pháp lý quan trọng cho công tác quản lý ATTP.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng thực phẩm đã thay đổi mạnh, trong khi việc quản lý giữa các bộ, ngành còn phân tán, chồng chéo. Dự thảo luật chuyển từ cách tiếp cận “kiểm soát từng khâu riêng lẻ” sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.

Bộ Y tế họp báo thông tin về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Một điểm mới đáng chú ý là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Theo bà Đinh Thị Thu Thủy, cơ quan soạn thảo tiếp cận theo hướng tham khảo các quy định quốc tế, tăng cường hậu kiểm. “Đây là lần đầu tiên trong văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có một điều quy định riêng về hậu kiểm”, đại diện Cục ATTP nhấn mạnh.

Theo đó, công tác giám sát trên thị trường sẽ được tăng cường thông qua lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra. Dự thảo cũng quy định tần suất kiểm tra theo mức độ nguy cơ. Với thực phẩm thông thường, cơ sở được kiểm tra không quá một lần trong năm; đối với thực phẩm nguy cơ cao hoặc cơ sở có lịch sử không bảo đảm an toàn thực phẩm, tần suất kiểm tra sẽ được tăng lên.

Việc quản lý sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm, cơ sở có nguy cơ, đồng thời tăng giám sát trên thị trường.

Dự thảo chỉ yêu cầu một số thực phẩm nguy cơ cao đăng ký bản công bố, bắt buộc truy xuất nguồn gốc, đồng thời ghi nhận các chứng nhận HACCP, ISO 22000 và bổ sung quy định với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến, bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh.

NGUYÊN AN