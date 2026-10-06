Kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Long Hải)

Ngày 6-10, UBND xã Long Hải (TPHCM) kiểm tra đột xuất việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An, nơi có 935 học sinh bán trú.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải tìm hiểu thực đơn suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Văn An

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn, đã kiểm tra khu vực bếp ăn, quy trình chế biến, lưu mẫu, thực đơn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra bữa ăn của học sinh, từ khẩu phần, món ăn đến cách thức phục vụ. Trong quá trình kiểm tra, đoàn ghi nhận thêm ý kiến của phụ huynh đang tham gia mô hình “Bữa ăn cùng con” và phản hồi của học sinh về bữa ăn bán trú.

Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An, mô hình “Bữa ăn cùng con” là phương thức nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh trực tiếp tham gia, theo dõi và đánh giá chất lượng bữa ăn của học sinh. Qua đó, nâng cao tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải kiểm tra thực đơn tuần tại trường Tiểu học Chu Văn An

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Minh Tâm đánh giá nhà trường cơ bản thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất, khu vực chế biến được bố trí gọn gàng; các khâu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc và lưu mẫu thức ăn được thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải cũng yêu cầu nhà trường thường xuyên rà soát chất lượng, khẩu phần, thực đơn, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn và phù hợp với học sinh.

NGUYỄN NAM