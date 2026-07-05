Xã hội

Xử lý an toàn đầu đạn tìm thấy khi đào móng xây nhà

SGGPO

Ngày 5-7, lực lượng chức năng đã xử lý, di dời an toàn một đầu đạn 105mm được phát hiện trong lúc đào móng nhà tại khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc đào móng một căn nhà trên đường G11, nhóm công nhân phát hiện một vật thể kim loại lớn nằm sâu dưới lòng đất, có hình dạng giống đầu đạn nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

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Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bình Tân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chuyên môn xác định vật thể là đầu đạn cỡ 105mm đã bị gỉ sét.

Đến trưa cùng ngày, đầu đạn đã được lực lượng chức năng di dời khỏi khu dân cư, đưa về nơi tập kết để xử lý theo quy định.

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MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN

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xử lý đầu đạn xử lý vật liệu nổ TPHCM

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