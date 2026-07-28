NHNN cảnh báo thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip thẻ để chiếm đoạt tài sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán tăng cường cảnh báo khách hàng về thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip thẻ; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán.

Giao dịch qua thẻ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

NHNN vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, đặc biệt là hoạt động thẻ.

Theo NHNN, thời gian qua xuất hiện một số hình thức, thủ đoạn tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động thanh toán.

Trong đó, một số tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong nước. Việc thanh toán được thực hiện thông qua liên kết thẻ mang thương hiệu của các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, MasterCard với ví điện tử của các tổ chức nước ngoài này.

Cơ quan quản lý cũng ghi nhận tình trạng tội phạm lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi thanh toán bằng thẻ tại nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ để bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý.

Sau khi lấy được chip, các đối tượng gắn vào phôi thẻ khác để tạo thẻ giả, thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

NHNN cho biết, một số thẻ ngân hàng hiện không thể hiện tên chủ thẻ trên bề mặt thẻ vật lý, khiến đơn vị chấp nhận thẻ không có cơ sở kiểm tra, đối chiếu giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.

Ngoài ra, vẫn còn tổ chức phát hành thẻ chưa công khai đầy đủ phí, lãi suất và phương pháp tính lãi, nhất là đối với thẻ tín dụng.

Để phòng ngừa rủi ro, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán rà soát việc các tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, bảo đảm tuân thủ khoản 3 Điều 5 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đơn vị phải tăng cường truyền thông, cảnh báo khách hàng về thủ đoạn bóc tách, đánh tráo chip thẻ; đồng thời nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn.

NHNN cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ; thực hiện đối chiếu đầy đủ thông tin trên thẻ với người giao dịch; rà soát thông tin in trên thẻ vật lý theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 18/2024/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 45/2025/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, các tổ chức phát hành thẻ phải công khai, minh bạch các loại phí, lãi suất và phương pháp tính lãi; bảo đảm khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt đối với thẻ tín dụng.

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp trên nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động thanh toán và hoạt động thẻ.

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NHUNG NGUYỄN