Cục Điện ảnh tổ chức tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Chiều 16-11, Cục Điện ảnh cho biết, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh Cục Điện ảnh

Tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24-11 trên phạm vi cả nước. Chương trình gồm các buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và các chương trình chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân.

Các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những tác phẩm từng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi ra rạp. Phim đa dạng thể loại, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi.

Chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến 24-11. Các địa phương tổ chức chiếu phim gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn chưa có rạp.

Phim được chọn chiếu lưu động bao gồm: phim truyện “Thanh âm vượt đại dương”; các phim tài liệu “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”...; các phim hoạt hình “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”...

Chương trình chiếu phim miễn phí tại rạp diễn ra từ ngày 22 đến 24-11. Phim được chọn chiếu tại rạp bao gồm các phim truyện “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho”, “Quý tử vượt giàu”; các phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”; các phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”; “Phật Hoàng”.

Các rạp sẽ công bố giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn nhận vé miễn phí tại quầy. Theo kế hoạch, phương thức nhận vé được công bố trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.

Tuần phim là sự kiện do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch/Sở Văn hóa - Thể thao, các đơn vị điện ảnh địa phương, các đơn vị sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào tối 22-11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

VĨNH XUÂN