Đưa hát bội, cải lương đến gần với học sinh

Sáng 16-11, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, diễn ra lễ khởi động chương trình giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong trường phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các nghệ sĩ trong chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đây là hoạt động mở đầu cho việc thí điểm Đề án “Phát triển Nghệ thuật học đường TPHCM giai đoạn 2026 - 2035” nhằm nhằm đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật (đặc biệt là nghệ thuật truyền thống) vào trường học, làm cơ sở bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách học sinh và xây dựng nguồn lực văn hóa tương lai.

Chương trình còn có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng, hình thành thế hệ công chúng trẻ, đồng thời góp phần bồi đắp hệ giá trị con người TPHCM trên nền tảng những phẩm chất được xác định trong Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; các đồng chí lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, Sở VH-TT TPHCM cùng nhiều nghệ sĩ đã đồng hành với hoạt động ý nghĩa này như: NSND Hữu Danh, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, NSƯT Hữu Châu....

Các em học sinh thích thú vẽ mặt nạ tuồng trong chương trình sáng 16-11. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Chương trình mở đầu bằng biểu diễn trích đoạn các hát bội, cải lương kinh điển, như: Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương, Trần Bình Trọng, Câu thơ yên ngựa... Tiếp đó, các nghệ sĩ hướng dẫn học sinh tìm hiểu các loại mặt nạ trong nghệ thuật hát bội; thử tô màu làm mặt nạ hát bội; tìm hiểu vũ đạo, tìm hiểu ý nghĩa các loại trang phục trong nghệ thuật hát bội và cải lương; giao lưu cùng nghệ sĩ...

Phần giao lưu còn tạo điều kiện để học sinh thử một số động tác như chạy ngựa, chèo thuyền, thể hiện lời thoại và giọng cười đặc trưng sân khấu.

Lãnh đạo TPHCM tham gia Lễ chào cờ tại Trường THPT Lê Quý Đôn trong chương trình. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Trích đoạn Trần Bình Trọng đưa câu chuyện về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285 lên sân khấu. Hình tượng vị tướng dù sa vào tay giặc nhưng vẫn kiên trung bất khuất đã chuyển tải đến khán giả thông điệp về lòng yêu nước. Còn trích đoạn Câu thơ yên ngựa do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trình diễn giúp học sinh tiếp cận cách thức mà lời ca, diễn xuất và âm nhạc kết hợp để tạo nên cảm xúc sân khấu.

Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng sinh động, thu hút các em học sinh. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Chương trình tại Trường THPT Lê Quý Đôn nằm trong kế hoạch thí điểm Đề án “Phát triển Nghệ thuật học đường TPHCM giai đoạn 2026 - 2035”. Chương trình do Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM, các nhà hát và nhà trường phối hợp triển khai. Sở VH-TT TPHCM chịu trách nhiệm xây dựng phần mềm quản lý nhằm tổng hợp, điều phối chương trình trên nền tảng số.

Các em học sinh trường THPT Lê Quý Đôn theo dõi chương trình. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Sở VH-TT TPHCM cho biết, các chương trình sẽ chia làm hai phần: khu vực trải nghiệm và sân khấu biểu diễn. Trước đó, Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức lớp tập huấn, trang bị kiến thức về phương pháp sư phạm cho diễn viên, ca sĩ, nhạc công thuộc 17 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập.

Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn xem triển lãm hình ảnh nghệ thuật hát bội trong chương trình. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

THANH HIỆP