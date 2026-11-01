Tháng 11: Không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm

Trưa 1-11, cơ quan khí tượng - thủy văn có báo cáo về xu thế thời tiết cả nước trong tháng 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 11 trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1-2 độ C. Riêng Nam bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Về lượng mưa, Bắc bộ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 15%-30%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam bộ xấp xỉ TBNN. Những khu vực còn lại thấp hơn 20%-40%.

Trong tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có xu hướng thấp hơn TBNN. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ và Trung bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời tiết ở trung tâm Hà Nội trưa 1-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong dự báo, mưa diện rộng vẫn có thể xuất hiện trên toàn quốc. Mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung ở Trung bộ và Nam bộ. Dông, lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra ở hầu khắp cả nước.

Theo cơ quan khí tượng, trên đất liền, dải hội tụ nhiệt đới (nơi các luồng gió mùa có tính chất nóng ẩm gặp nhau) kết hợp hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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