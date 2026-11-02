Người dùng chọn VinFast vì “đẹp dáng, nhẹ tiền nuôi”

Xe gặp đối tác cần diện mạo chỉn chu, xe cho gia đình lại cần không gian thoải mái và dễ sử dụng hàng ngày, dải sản phẩm VinFast mang tới nhiều lựa chọn cho người muốn kết hợp các nhu cầu này.

Xe điện VinFast với dải sản phẩm đa dạng

Điều hành một công ty cung ứng nội thất tại TPHCM, anh Phan Quốc Bảo thường lái xe gặp đối tác trong tuần rồi đưa gia đình về thăm ông bà vào cuối tuần. Khi tìm xe, anh muốn ngoại hình chỉn chu nhưng không quá phô trương, đồng thời đủ thoải mái cho người thân.

“Tôi cần chiếc xe đi gặp khách nhìn lịch sự, nhưng cuối tuần vợ con ngồi cũng phải thoải mái. Tôi chọn tổng thể phù hợp với cả hai việc”, anh Bảo chia sẻ. Những yêu cầu ấy khiến anh Bảo tìm hiểu dải xe điện VinFast, với nhiều lựa chọn phù hợp cho cả công việc và gia đình. VF 7 có dáng thể thao, đường mui vuốt về sau và thân xe khỏe khoắn. VF 8, VF 9 mang tới không gian rộng rãi hơn; riêng VF 9 nổi bật với vẻ bề thế của một mẫu SUV cỡ lớn.

Nếu nhu cầu thường xuyên là chuyến đi có thêm ông bà, VF MPV 7 mở một hướng lựa chọn 7 chỗ. Nhóm xe nhỏ như VF 3 lại phù hợp để cân nhắc khi gia đình cần phương tiện gọn cho một người đi làm hoặc đưa đón con trong phố. Sự đa dạng này giúp anh vừa cân nhắc kiểu dáng phù hợp khi gặp đối tác, vừa xem xét chỗ ngồi và tiện nghi cho những chuyến đi cùng người thân.

“Nhà tôi chọn VF 9 để đi gặp đối tác và đưa cả gia đình đi chơi. Bà xã lại thích dáng nhỏ gọn, trẻ trung của VF 3 nên cũng đang tính mua thêm một chiếc để đi làm, đón con hằng ngày”, anh Bảo chia sẻ.

Bên cạnh kiểu dáng và công năng, ưu đãi khi mua và khoản tiết kiệm trong quá trình sử dụng là những yếu tố khiến anh Bảo quan tâm tới VinFast. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, diễn ra từ ngày 19-9 đến hết ngày 19-12-2026, mang tới ưu đãi từ 3% đến 9% cho ô tô điện. Trong đó, VF 2, VF 3 được hỗ trợ 3%. Các mẫu VF 7, VF 8 thế hệ mới và VF 9 hưởng ưu đãi 5%. Các mẫu VF 5, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước nhận ưu đãi tới 9%.

Song song đó, khi đưa xe vào sử dụng, quyền lợi tối đa 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10-2-2029 tiếp tục giúp khách hàng cá nhân tiết kiệm tiền nạp điện. Theo anh Bảo, số lượt này đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nên khoản chi nạp điện bằng 0 đồng.

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