Ô tô điện VinFast giúp người mua “nhẹ gánh” từ đầu

Hai chiếc ô tô có giá bán tương đương chưa chắc cần cùng một khoản tiền để lăn bánh. Bên cạnh tiền mua xe, người dùng còn phải chuẩn bị cho lệ phí trước bạ - khoản chi thường chiếm tỷ trọng lớn nhất để lăn bánh cùng một số chi phí khác như biển số, bảo hiểm...

Trên dải sản phẩm VinFast, lợi thế trước bạ còn đi cùng loạt ưu đãi của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2

Ô tô điện chạy pin hiện có lợi thế rõ ở khoản này. Theo quy định, mức thu lần đầu 0% được áp dụng đến hết năm 2030. Chính sách này giúp người mua không phải chi khoản trước bạ khi đăng ký xe.

Có thể hình dung bằng một phép tính: nếu xe xăng có giá tính lệ phí trước bạ 600 triệu đồng và áp dụng mức thu 10%, người mua phải chuẩn bị 60 triệu đồng cho riêng khoản này. Với ô tô điện chạy pin, khoản tương ứng là 0 đồng.

Trên dải sản phẩm VinFast, lợi thế trước bạ còn đi cùng loạt ưu đãi của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Từ ngày 19-9 đến hết ngày 19-12-2026, người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast được hưởng ưu đãi từ 3% đến 9%, tùy dòng xe.

Nhóm hưởng mức 9% gồm VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước. Các mẫu VF 2, Minio Green, VF 3 được ưu đãi 3%; EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX hưởng mức 5%.

Lấy VF 6 Eco làm ví dụ, mức niêm yết 646 triệu đồng tương ứng ưu đãi 58,14 triệu đồng khi áp dụng quyền lợi 9%. Giá mua còn gần 588 triệu đồng trong khi lệ phí trước bạ vẫn bằng 0 đồng. Đây là khoản lời kép nếu so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài ưu đãi giá và trước bạ 0 đồng, người mua ô tô điện VinFast còn có thể lựa chọn chính sách “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Mức vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng, mở thêm phương án cho gia đình muốn nhận xe mà chưa phải sử dụng phần lớn tiền tích lũy.

Gia đình có thể lựa chọn số tiền vay và thời hạn trả phù hợp để khoản thanh toán mỗi tháng vẫn nằm trong khả năng chi trả sau khi dành tiền cho sinh hoạt, học phí và các nhu cầu thiết yếu.

Khi xe bắt đầu được sử dụng hàng ngày, quyền lợi sạc miễn phí tại V-Green đến hết ngày 10-2-2029 tiếp tục giúp tiết kiệm chi phí năng lượng. Càng sử dụng xe nhiều cho việc đi làm, đưa đón gia đình hay đi xa, lợi ích tích lũy từ nguồn năng lượng miễn phí này lại càng thể hiện rõ.

Cấu tạo của xe thuần điện giúp quy trình bảo dưỡng trở nên đơn giản hơn hẳn khi loại bỏ hoàn toàn các linh kiện phức tạp của động cơ đốt trong như bugi, lọc dầu hay nhớt máy. Đây là điểm cộng thực tế giúp giảm đáng kể gánh nặng bảo trì khi nhìn vào bức tranh tài chính dài hạn.

KIM THANH