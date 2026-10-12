VF MPV 7 chăm chút người ngồi hàng ghế cuối như thế nào?

Khi cả nhà cùng lên xe, sự thoải mái cần được dành cho cả những người ngồi phía sau. VF MPV 7 kết hợp không gian ba hàng ghế, khả năng điều chỉnh chỗ ngồi và các trang bị phục vụ hành khách hàng cuối, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình đông thành viên.

VF MPV 7 mang đến sự thoải mái cho cả gia đình

Về VF MPV 7, nhiều khách hàng thừa nhận, sự chăm chút tới từng thành viên cùng loạt ưu đãi và quyền lợi dài hạn khiến kế hoạch lên xe bảy chỗ thêm phần hấp dẫn.

Như khi một chuyến về quê có cả ông bà, cha mẹ và các con sẽ cần dùng đến đủ ba hàng ghế. Lúc này, hai chỗ cuối cũng cần khoảng để chân và tư thế thoải mái trong suốt hành trình. Với chiều dài cơ sở 2.840 mm, VF MPV 7 có thêm không gian để bố trí ba hàng ghế, dành sự quan tâm cho cả những vị trí xa người lái nhất.

Trên VF MPV 7, sự linh hoạt nằm ở hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến, lùi và điều chỉnh độ ngả lưng. Thay vì giữ cố định khoảng cách giữa các hàng, gia đình có thể sắp xếp lại theo số người thực tế.

Khi người lớn ngồi hàng ba, hàng hai có thể dịch về phía trước một phần để nhường thêm khoảng để chân. Những thành viên ngồi giữa vẫn có thể điều chỉnh tư thế, giúp việc bố trí chỗ không bị bó buộc vào một cấu hình duy nhất.

Khả năng này hữu ích khi chiếc xe thường xuyên phục vụ những nhóm hành khách khác nhau. Chuyến đi chỉ có bố mẹ và các con sẽ có cách sắp xếp khác với lần đưa thêm ông bà hoặc người thân. Còn khi không cần sử dụng hàng ba, ghế có thể gập lại để mở rộng khu vực hành lý. Xe đẩy, vali hoặc những món đồ lớn nhờ đó có thêm diện tích bố trí.

Giá trị của chiếc MPV vì thế không chỉ nằm ở con số bảy chỗ. Cách các hàng ghế thay đổi theo nhu cầu giúp không gian được khai thác thường xuyên. Khoảng ngồi rộng sẽ chưa đủ dễ chịu nếu hành khách phía sau phải chờ hơi mát từ đầu xe. Khi cabin đông người hoặc di chuyển giữa trời nóng, khả năng đưa luồng điều hòa tới hàng cuối trở thành tiện ích thiết thực.

VF MPV 7 bố trí cửa gió điều hòa riêng cho hàng ghế thứ ba. Trang bị này hỗ trợ làm mát khu vực cuối cabin khi cả bảy vị trí cùng được sử dụng. Hàng ghế cuối còn có tựa đầu, hỗ trợ tư thế ngồi của hành khách. Cùng với việc điều chỉnh khoảng cách từ hàng hai, những chi tiết này giúp người ngồi hàng ba có điều kiện nghỉ ngơi dễ chịu hơn trên đường dài.

Độ êm được hỗ trợ bởi hệ thống treo sau đa liên kết. Trang bị này giúp duy trì sự êm ái cho hàng ghế cuối bằng cách kiểm soát chuyển động bánh xe, hạn chế dao động truyền vào cabin khi qua gờ hoặc mặt đường không bằng phẳng. Nhờ đó, việc lên xe bảy chỗ không chỉ mang lại thêm vị trí ngồi mà còn đáp ứng mong muốn cả nhà đi xa thoải mái hơn.

Kế hoạch nâng cấp VF MPV 7 hiện được tiếp sức bởi ưu đãi 9% giá niêm yết dành cho VF MPV 7 trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Gia đình vừa tiết kiệm ngân sách mua xe, vừa có thêm quyền lợi sạc tại V-Green đến ngày 10-2-2029 để hỗ trợ chi phí đi lại sau khi nhận phương tiện.

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KIM THANH