VinFast VF 2 đã tới tay khách hàng, giá hơn 182 triệu đồng…

Kích thước gọn, bảng màu ngoại thất đa dạng cùng loạt trang bị thiết yếu cho người mua ô tô lần đầu, VinFast VF 2 càng trở nên hấp dẫn nhờ ưu đãi “Vì tương lai xanh” lần 2, đưa giá xe về chỉ hơn 182 triệu đồng.

VinFast VF 2 nhỏ gọn, linh động...

Theo chị Hải Minh, người vừa nhận bàn giao VF 2 tại đại lý VinFast ở Hà Nội, kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở là điểm cộng lớn nhất của mẫu minicar Việt.

Với người trước đó chủ yếu đi xe máy như chị, áp lực căn khoảng cách, căn góc thường là những bỡ ngỡ đầu tiên khi chuyển sang ô tô. VF 2 dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm, có bán kính quay đầu 4,45 m, tạo điều kiện làm quen xe nhanh chóng, đặc biệt trong các tình huống đỗ xe trong hầm chung cư, quay đầu ở đường nội khu hay di chuyển qua các tuyến phố đông.

"Vừa nhận xe là tôi lái về nhà luôn, thấy làm quen rất dễ. Nhà tôi ở chung cư, chỗ đỗ xe tương đối hạn chế, nên sử dụng một chiếc minicar như VF 2 là rất hợp lý. Tôi chỉ mất vài phút là thành công đưa xe vào ô đỗ”, chị Minh đánh giá.

VF 2 cũng được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Khoang lái giữ cách bố trí tối giản với màn hình thông tin 7 inch, radio FM, hai loa và một cổng USB-C. Đây là các trang bị thiết yếu trên hành trình đi làm, đưa đón người thân hoặc di chuyển trong phố, đồng thời giữ thao tác sử dụng dễ làm quen với khách hàng mua ô tô lần đầu.

Dù nhỏ gọn, xe vẫn đủ không gian bố trí bốn chỗ ngồi. Hàng ghế sau có móc khóa ISOFIX cho ghế trẻ em. Xe dùng dẫn động cầu sau, động cơ điện công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, phù hợp nhịp vận hành ở tốc độ đô thị.

VF 2 có giá niêm yết 188 triệu đồng. Từ ngày 19-9 đến hết ngày 19-12-2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng ưu đãi 3% cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của thương hiệu bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi chuyển sang mua VF 2. Mức ưu đãi tương đương 5,64 triệu đồng, đưa giá xe về còn 182,36 triệu đồng.

Với chị Hải Minh, mức giá này là một trong những yếu tố khiến kế hoạch chuyển từ xe máy lên ô tô trở nên khả thi hơn. Khách hàng cũng có thể tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng”, vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng, áp dụng tới hết ngày 31-12-2026. Với người mua ô tô lần đầu, hai chính sách tác động trực tiếp vào giá mua và tiền trả trước ngay tại thời điểm nhận xe.

Theo giới quan sát, điểm mạnh của VF 2 thể hiện khá rõ ở hai nhu cầu phổ biến của người mua ô tô lần đầu: dễ làm quen khi chuyển từ xe máy lên ô tô và mức chi phí sở hữu vừa tầm. Hiện tại, chủ xe VF 2 còn được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

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