Chạy hàng ngàn km mỗi tháng, tài xế xe điện VinFast tiết kiệm chi phí ra sao?

Với tài xế dịch vụ, phương tiện có thể lăn bánh hàng ngàn km mỗi tháng nên chi phí năng lượng, bảo dưỡng và thời gian xe phải dừng hoạt động tác động trực tiếp tới thu nhập.

Tài xế xe điện VinFast đang tiết kiệm được nhiều chi phí nhờ hệ thống hạ tầng xe điện phát triển

Với trải nghiệm của những người đang sử dụng VinFast Limo Green cho thấy mức chênh càng rõ khi cường độ vận hành tăng cao. Anh Lưu Thanh Thành, tài xế công nghệ tại Hà Nội, lựa chọn VinFast Limo Green sau khi tính toán chi phí dành cho phương tiện mỗi tháng. Đặc thù chạy dịch vụ khiến số km sử dụng cao hơn nhiều so với một chiếc xe gia đình. Vì vậy, khoản chi phí tưởng nhỏ khi tính theo ngày có thể trở thành một con số đáng kể nếu cộng trong cả tháng.

Theo chia sẻ của anh Thành, với phương tiện trước đây, tổng chi phí vận hành hằng tháng vào khoảng 7-8 triệu đồng. Khi sử dụng Limo Green, phần chi phí cho năng lượng gần như được loại khỏi các khoản thường xuyên.

“Với người chạy xe toàn thời gian như tôi, mức giảm vài triệu đồng mỗi tháng tác động trực tiếp tới phần thu nhập thực tế. Bớt được tiền đổ xăng là trút được quá nhiều gánh nặng”, anh Thành nói.

Bảo dưỡng là khoản thứ hai anh Thành theo dõi sát. Limo Green có chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km. Anh cho biết một lần bảo dưỡng có hóa đơn chỉ 900.000 đồng trong trường hợp thay thêm lọc gió điều hòa; nếu không lựa chọn hạng mục này, chi phí chỉ hơn 500.000 đồng. “Tính trung bình cả chi phí năng lượng, bảo dưỡng, mỗi tháng chỉ hết vài trăm nghìn đồng, bằng số lẻ của xe xăng”, anh Thành tổng kết về chi phí vận hành.

Khoảng cách 15.000 km giữa các lần bảo dưỡng đặc biệt có ý nghĩa với nhóm tài xế chạy cường độ cao. Chu kỳ dài hơn đồng nghĩa giảm số lần phải sắp xếp thời gian đưa xe vào xưởng, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Hệ thống trạm sạc phủ khắp mang đến tiện dụng cho người dùng xe điện

Anh Nguyễn Xuân Kết, người kinh doanh xe tự lái tại TPHCM cũng ghi nhận chênh lệch đáng kể khi chuyển sang vận hành xe điện. Với quy mô nhiều phương tiện, sự khác biệt càng rõ, anh Kết tính toán đội 5 xe có thể tiết kiệm khoảng 300-400 triệu đồng mỗi năm, tùy mức độ khai thác.

Tiết kiệm tiền năng lượng mới là một phần trong bài toán của tài xế. Phương tiện chỉ tạo ra doanh thu khi có thể liên tục nhận chuyến, vì vậy khả năng tìm nơi sạc và chăm sóc xe trên hành trình cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công việc.

Anh Thành thường xuyên nhận các chuyến đi ngoài Hà Nội, có thời điểm phải đưa khách tới những nơi cách xa trung tâm. Ban đầu, anh lo việc tìm trạm sạc có thể khiến lịch trình bị gián đoạn. Tuy nhiên, mạng lưới V-Green hiện phủ rộng 34 tỉnh, thành giúp anh quẳng mọi gánh lo ngay cả khi chuyến đi kết thúc ở khu vực xa thành phố.

“Tôi từng nghĩ phải về thành phố mới dễ tìm trạm sạc, nhưng có chuyến đưa khách vào tận xã xa trung tâm, mở ứng dụng vẫn thấy điểm sạc cách chỉ vài cây số. Vì vậy, tôi tranh thủ nghỉ một lúc để sạc pin rồi tiếp tục nhận chuyến”, anh Thành kể.

Hệ thống V-Green hiện có hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Với tài xế thường xuyên di chuyển qua nhiều tỉnh, độ phủ này giúp người lái bớt phải thay đổi lộ trình chỉ để nạp năng lượng. Thời gian sạc cũng có thể được kết hợp với lúc ăn uống, nghỉ ngơi hoặc chờ khách. Khả năng tiếp cận xưởng dịch vụ cũng quan trọng không kém. VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ ô tô trên toàn quốc, giúp người dùng dễ tìm địa điểm kiểm tra hoặc bảo dưỡng phương tiện.

Theo anh Thành, trải nghiệm tại các xưởng anh từng ghé khá nhất quán. Từ thao tác đặt lịch, khâu tiếp nhận, tư vấn hạng mục đến quá trình sửa chữa đều được thực hiện rõ ràng. Thiết bị chẩn đoán hiện đại cũng giúp kỹ thuật viên xác định tình trạng phương tiện và đưa ra phương án xử lý nhanh chóng.

“Tôi từng vào xưởng VinFast ở nhiều nơi nhưng chất lượng phục vụ đều ở mức ‘5 sao’. Nhân viên tiếp nhận nhanh, tư vấn rõ, thiết bị đầy đủ nên tôi biết xe cần làm gì và mất khoảng bao lâu. Đặc biệt, chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng trong trường hợp cần thiết theo anh là nhẹ nhàng bậc nhất thị trường”, anh Thành nhận xét.

Chính sách bảo hành dài tiếp tục giảm bớt lo lắng về những khoản sửa chữa lớn. Tùy dòng xe và điều kiện áp dụng, ô tô điện VinFast được bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km. Người dùng xe cường độ cao nhờ đó có thêm điểm tựa trong quá trình khai thác phương tiện lâu dài. Khi chi phí vận hành thấp, mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ rộng khắp cùng chính sách bảo hành dài được kết hợp, hệ sinh thái VinFast giúp tài xế vừa tiết kiệm trên từng kilomet, vừa yên tâm duy trì công việc qua nhiều tỉnh, thành.

BÌNH LÂM