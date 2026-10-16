Vì sao VF 8 thế hệ mới khẳng định giá trị phân khúc D-SUV

Khi tìm xe để nâng cấp từ một chiếc xe xăng cỡ C đã sử dụng nhiều năm, anh Nguyễn Thành Long, kỹ sư công nghệ tại TPHCM muốn một chiếc xe thực sự khác biệt trong trải nghiệm công nghệ - yếu tố ngày càng quan trọng với cuộc sống hiện đại… và VF 8 thế hệ mới đáp ứng yêu cầu này với loạt tính năng vượt trội trong phân khúc D-SUV.

VF 8 thế hệ mới với loạt tính năng vượt trội.

Trên VF 8 thế hệ mới, điểm khiến anh Long chú ý là hệ thống điện - điện tử EEA 2.0 và máy tính trung tâm CVC. Hai thành phần này tạo nên nền tảng xử lý tập trung, kết nối dữ liệu từ nhiều hệ thống thay vì để từng bộ phận hoạt động tách rời.

Theo anh Long, công nghệ mới không chỉ phục vụ các thao tác trong xe mà còn giúp nhiều hệ thống phối hợp trong quá trình vận hành, từ tiếp nhận dữ liệu, xử lý tình huống đến đưa ra cảnh báo hoặc hỗ trợ người lái. Như khi phương tiện di chuyển trên đường, dữ liệu liên quan tới trạng thái xe và môi trường xung quanh được máy tính trung tâm tiếp nhận, xử lý và chuyển tới hệ thống phù hợp. Cách tổ chức tập trung giúp các chức năng phản hồi liền mạch và tạo nên trải nghiệm nhất quán hơn.

VF 8 cũng được trang bị khả năng cập nhật từ xa OTA, đây là khác biệt đáng chú ý giữa một chiếc xe xăng truyền thống và một sản phẩm được xây dựng trên nền tảng số. Giá trị của xe không dừng ở những gì người dùng nhận được trong ngày đầu tiên, mà còn có thể tiếp tục được mở rộng sau các bản cập nhật.

Trợ lý ảo VinFast tiếp tục khai thác nền tảng kết nối trên xe bằng cách hỗ trợ người dùng điều khiển nhiều chức năng qua giọng nói. Khi cần thay đổi tiện nghi, mở bản đồ hoặc tìm nội dung giải trí, người lái có thể đưa ra yêu cầu mà không phải thực hiện nhiều bước.

Về khả năng vận hành, VF 8 thế hệ mới sử dụng động cơ điện công suất 170 kW và mô-men xoắn cực đại 330 Nm, đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố cũng như những hành trình đường dài. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết cùng giảm chấn FSD tại hai cầu giúp VF 8 thế hệ mới cân bằng giữa khả năng kiểm soát và sự thoải mái. Trong buổi trải nghiệm, anh Long dành thời gian ngồi cả ở vị trí lái lẫn hàng ghế sau. Theo anh, khác biệt dễ cảm nhận nằm ở việc cabin hạn chế lắc tốt hơn khi xe đi qua mối nối hoặc những đoạn đường xấu liên tiếp.

Cùng với nền tảng vận hành, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS bổ sung thêm lớp công nghệ an toàn với các tính năng thiết thực như: Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù, hệ thống camera 360 độ...

Theo anh Long, đây là bước tiến dễ nhận thấy khi chuyển từ một mẫu C-SUV đời cũ. Nếu chiếc xe trước chủ yếu đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản, VF 8 thế hệ mới mang lại cảm giác các hệ thống đang phối hợp để hỗ trợ người dùng xuyên suốt hành trình.

VF 8 thế hệ mới được ưu đãi 5% trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng có thể lái thử VinFast VF 8 và các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện - Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10-10 đến 1-11-2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

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