Hệ thống REEV giúp bán tải điện VF Wild chạy tới 1.000km không cần sạc

Bán tải điện VF Wild chạy tới 1.000 km không cần sạc

Giá từ 756 triệu đồng cùng chính sách sạc miễn phí càng tạo sức hút cho mẫu bán tải trước hạn chốt cọc tiên phong ngày 30-9. VF Wild kết hợp pin với hệ thống mở rộng phạm vi REEV và với phạm vi thuần điện hơn 250 km, chiếc ô tô điện này có thể hoàn thành trọn một tuần làm việc thông thường mà chỉ sử dụng năng lượng trong pin.

Sự khác biệt xuất hiện khi lịch trình bất ngờ nối dài. Nếu chiều thứ sáu phải lên đường về quê hoặc đi công tác liên tỉnh trong lúc pin chưa được nạp đầy, bộ mở rộng phạm vi sẽ phát điện để duy trì hành trình, nâng tổng quãng đường xe có thể đi lên tới 1.000km.

Dù nguồn điện đến từ pin hay hệ thống REEV, bánh xe vẫn được dẫn động bằng mô-tơ điện, nhờ đó người lái giữ được cảm giác tăng tốc liền mạch, êm ái đặc trưng của xe điện. Khả năng đi xa còn đi cùng công năng chuyên chở. Thùng xe dài 1.574mm, rộng 1.512 mm, cao 509 mm và có tải trọng 750kg, đủ không gian cho hành lý, đồ cắm trại, hàng hóa.

Mua VF Wild tiết kiệm 100 triệu đồng

Chiếc xe không chỉ phù hợp với người lái chính, thùng sau đảm nhiệm việc mang đồ, trong khi cabin chăm sóc những người cùng đi, tạo nên sự cân bằng giữa “chất bán tải” và trải nghiệm SUV. Bên trong, sàn hàng ghế sau phẳng, lưng ghế ngả, khoảng để chân rộng cùng cửa gió riêng giúp hành khách hàng hai thoải mái hơn trên những chuyến đi đường dài.

VF Wild hiện có giá niêm yết từ 860 triệu đồng và trong đợt nhận cọc tiên phong mang tới quyền lợi 61 triệu đồng, còn chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đóng góp thêm 5% giá xe, tương ứng 43 triệu đồng. Việc áp dụng đồng thời hai chính sách mang tới tổng ưu đãi 104 triệu đồng, đưa giá VF Wild còn từ 756 triệu đồng.

Hơn 100 triệu đồng “ở lại” trong ngân sách có thể được người mua phân bổ cho bảo hiểm, phụ kiện, hành lý hoặc những chuyến đi đầu tiên cùng xe. Không chỉ vậy, chủ xe VF Wild được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10-2-2029.

Chạy VF Wild ở chế độ điện cho cả tuần làm việc, sẵn sàng chinh phục hành trình tới 1.000km và đủ sức chở hành lý cho cả gia đình cùng ưu đãi tiên phong… nên đây là thời điểm người mua tranh thủ mua sớm để không bỏ lỡ mức giá 756 triệu đồng.

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