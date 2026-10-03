Người mua VF 6 được “tiếp sức” bằng ưu đãi 9%

Với người đang muốn nâng cấp phương tiện, đây là cơ hội vàng để sở hữu mẫu B-SUV là VF 6 có không gian rộng rãi, sức mạnh vận hành và công nghệ vượt khá xa các đối thủ cùng phân khúc.

VF 6 có không gian rộng rãi, công nghệ vượt khá xa các đối thủ cùng phân khúc

Với VF 6, chương trình “Vì tương lai xanh” áp dụng từ ngày 19-9 đến hết ngày 19-12-2026 lần 2 mang tới ưu đãi 9% giá niêm yết, tương ứng khoản tiết kiệm gần 63 triệu đồng.

Với mức niêm yết 646 triệu đồng của VF 6 Eco, ưu đãi tương ứng 58,14 triệu đồng, đưa giá xe còn gần 588 triệu đồng. Phiên bản Plus có giá niêm yết 699 triệu đồng được hưởng quyền lợi 62,91 triệu đồng, còn hơn 636 triệu đồng.

Khoản tiết kiệm hơn 58 triệu đồng với bản Eco và gần 63 triệu đồng với bản Plus giúp người mua có thêm ngân sách cho bảo hiểm, chỗ đỗ hoặc các nhu cầu khác của gia đình sau khi nhận xe. Bên cạnh ưu đãi giá, chính sách “Mua xe 0 đồng” mở thêm lựa chọn với mức vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng.

Như vậy, gia đình có thể lựa chọn cách thanh toán phù hợp, thay vì phải chuẩn bị toàn bộ tiền xe trong một lần.

Chiều dài cơ sở 2.730 mm của VF 6 là một lợi thế đáng chú ý. Thông số này mang tới không gian hành khách rộng rãi, phục vụ nhu cầu ngồi cùng con nhỏ hoặc đưa thêm người thân trong những chuyến đi cuối tuần.

Phiên bản Plus sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Khả năng phản hồi nhanh khi nhấn ga hỗ trợ người lái lúc nhập làn, lên dốc hoặc cần tăng tốc trên đường trường. Sức mạnh vì thế không chỉ phục vụ cảm giác lái mà còn hữu ích khi xe chở cả gia đình cùng hành lý.

Công nghệ hỗ trợ quan sát cũng mang lại khác biệt trong sử dụng hằng ngày. Camera 360 độ cung cấp hình ảnh quanh xe, giúp người lái có thêm góc nhìn khi căn khoảng cách tại bãi đỗ chung cư, cổng trường hoặc lối đi hẹp. Kết hợp với việc quan sát trực tiếp và kiểm tra gương, trang bị này giúp thao tác tiến, lùi thuận tiện hơn.

VF 6 Plus còn được trang bị 7 túi khí, bổ sung khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm. Với một phương tiện thường xuyên đưa đón trẻ nhỏ và phục vụ những chuyến đi xa, đây là yếu tố quan trọng bên cạnh không gian và sức mạnh.

Chi phí duy trì xe cũng được hỗ trợ bằng quyền lợi sạc miễn phí tại V-Green đến hết ngày 10-2-2029. Vì vậy, khoản tiền dành cho năng lượng nhờ đó có thể được chuyển sang những nhu cầu khác, từ sinh hoạt hằng ngày đến các chuyến đi chung của cả nhà.

KIM THANH