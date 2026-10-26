Nâng cấp lên xe 7 chỗ, tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền nhiên liệu

VinFast VF MPV 7 hiện được ưu đãi 9%, đưa giá bán về 682,5 triệu đồng. Khách hàng còn được miễn lệ phí trước bạ và có thể mua xe với số tiền trả trước từ 0 đồng, trong khi chi phí sạc được hỗ trợ đến ngày 10-2-2029.

VinFast VF MPV 7 hiện được ưu đãi 9%...

Gia đình có thêm thành viên, con cái lớn dần hoặc ông bà thường xuyên đi cùng là những lý do khiến nhiều chủ xe 5 chỗ bắt đầu tính chuyện đổi sang ô tô 7 chỗ. Dù vậy, chi phí nâng cấp phương tiện vẫn là điều khiến không ít người cân nhắc, đặc biệt khi phải dành một khoản tiền lớn để mua xe mới.

VinFast VF MPV 7 đang mang đến lựa chọn đáng chú ý với giá bán sau ưu đãi 682,5 triệu đồng nhờ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Cụ thể, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang ô tô điện VinFast được hưởng mức ưu đãi 9% trên giá niêm yết 750 triệu đồng, tương đương khoản hỗ trợ 67,5 triệu đồng.

Chương trình diễn ra từ ngày 19-9 đến hết ngày 19-12-2026. Bên cạnh đó, xe điện như VF MPV 7 đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030, giúp người tiết kiệm được khoản tiền tương đương 10%-12% giá trị xe (tùy khu vực đăng ký).

Như vậy, các gia đình đang đi xe xăng 5 chỗ chỉ cần dự tính ngân sách khoảng 700 triệu đồng để lăn bánh VF MPV 7 tại Hà Nội, TPHCM.

Ngoài ra, chính sách “Mua xe 0 đồng” còn mở thêm lựa chọn cho gia đình chưa có nhiều tích lũy hoặc muốn giữ lại một phần cho kế hoạch chi tiêu khác. Người mua được hỗ trợ vay tới 100% giá trị xe, với số tiền trả trước từ 0 đồng. Bên cạnh mức giá và chính sách thanh toán, không gian 7 chỗ rộng rãi là lý do quan trọng để các gia đình đang sử dụng xe 5 chỗ chuyển sang VinFast VF MPV 7.

Mẫu MPV điện có chiều dài cơ sở 2.840 mm, bố trí ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai trượt và ngả được, thuận tiện điều chỉnh chỗ để chân, tư thế ngồi khi đi xa. Cửa gió điều hòa có ở cả hàng hai và hàng ba, để người ngồi phía sau cũng được làm mát trong những ngày nắng nóng.

Việc nâng cấp xe VF MPV 7 lại có thể góp phần giảm chi phí sử dụng. Cụ thể, chủ xe VF MPV 7 đang được miễn phí sạc 10 lượt/tháng tại trạm V-Green đến hết ngày 10-2-2029. Khoản chi năng lượng đi làm, đưa đón con hằng ngày hay cho các chuyến du lịch ngắn ngày nhờ đó có thể về gần như bằng 0.

Để hình dung rõ hơn khoản tiết kiệm này, trường hợp sử dụng một chiếc MPV chạy xăng với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7,23 lít/100km, người dùng sẽ cần chi khoảng 5,4 triệu đồng cho quãng đường di chuyển trung bình 3.000km/tháng. Trong khi đó, với VF MPV 7, chi phí này sẽ là 0 đồng, đồng nghĩa chủ xe có thể “bỏ túi” khoản tiền trên. Tính trên thời gian 12 tháng, số tiền có thể lên tới 65 triệu đồng.

Khách hàng có cơ hội lái thử các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10-10 đến 1-11-2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.

KIM THANH