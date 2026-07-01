Tổ đại biểu số 13 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri với các xã phía Đông thành phố

Sáng 1-7, Tổ đại biểu số 13 HĐND TPHCM đã tiếp xúc cử tri tại xã Long Hải. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã Long Điền, Đất Đỏ, Phước Hải, Tam Long và đặc khu Côn Đảo.

Cử tri xã Long Hải nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 13 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Long Hải đã kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác hải sản non, nhất là việc đánh bắt ghẹ có kích thước rất nhỏ, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển. Cử tri cũng phản ánh bất cập trên ứng dụng eTax Mobile khi nhiều người liên tục nhận thông báo nợ thuế từ các năm 2022 - 2024 dù trước đó không nhận được bất kỳ văn bản thông báo hay đôn đốc nào, đề nghị cơ quan thuế rà soát và làm rõ.

Với cử tri xã Đất Đỏ thì bày tỏ băn khoăn về công tác bố trí nhân sự và việc thực hiện các chính sách sau sắp xếp, thành lập ấp mới.

Tại xã Long Điền, Chi hội Người cao tuổi ở các cấp phản ánh khó khăn về kinh phí hoạt động do nguồn quỹ chăm sóc người cao tuổi chưa được bố trí phù hợp, ảnh hưởng đến công tác chăm lo hội viên, nhất là các trường hợp ốm đau, hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác hải sản non

Riêng với cử tri phường Tam Long kiến nghị sớm khắc phục những bất cập phát sinh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó có việc chậm chi trả trợ cấp cho người có công, người cao tuổi. Cử tri cũng đề nghị xem xét lại chính sách hỗ trợ sách giáo khoa đối với học sinh là người dân tộc thiểu số.

Tiếp thu các ý kiến, Tổ đại biểu số 13 HĐND TPHCM cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được đề nghị khẩn trương rà soát, giải quyết và phản hồi cho người dân; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, xử lý trong thời gian sớm nhất.

THÀNH HUY